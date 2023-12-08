القسام تنشر مشاهد من إفشال محاولة صهيونية للوصول للجندي الأسير ساعر باروخ

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت كتائب القسام مشاهد من إفشال محاولة صهيونية للوصول للجندي الأسير الصهيوني "ساعر باروخ" والتي أدت لمقتله وعدد من أفراد القوة المهاجمة طوفان الأقصى.
وقالت القسام في بيان لها، عبر "تيليجرام" إن قوات خاصة صهيونية انتحلت صفة منظمة طبية دولية واستخدمت سيارة إسعاف في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وحاولت تحرير الجندي الأسير الصهيوني ساعر باروخ لدى القسام.
وبينت أنه قد فشلت القوة وتم التعامل معها وتم ايقاع أفرادها بين قتيل وجريح .
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