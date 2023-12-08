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القسام تنشر مشاهد من إفشال محاولة صهيونية للوصول للجندي الأسير ساعر باروخ

12/8/2023 3:12:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت كتائب القسام مشاهد من إفشال محاولة صهيونية للوصول للجندي الأسير الصهيوني "ساعر باروخ" والتي أدت لمقتله وعدد من أفراد القوة المهاجمة طوفان الأقصى.


وقالت القسام في بيان لها، عبر "تيليجرام" إن قوات خاصة صهيونية انتحلت صفة منظمة طبية دولية واستخدمت سيارة إسعاف في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وحاولت تحرير الجندي الأسير الصهيوني ساعر باروخ لدى القسام.


وبينت أنه قد فشلت القوة وتم التعامل معها وتم ايقاع أفرادها بين قتيل وجريح .


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