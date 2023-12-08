أطباء بلا حدود: عدم تحرك مجلس الأمن يجعله شريكا بالمجزرة في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الجمعة، إن عدم تحرك مجلس الأمن الدولي حيال الحرب بين الاحتلال المقاومة يجعله "شريكا بالمجزرة" المرتكبة في قطاع غزة.
وأضافت المنظمة غير الحكومية " أن عدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واستخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الدول (الدائمة العضوية) لا سيما الولايات المتحدة، يجعلها شريكا في المجزرة الجارية".
وفي تدوينة عبر الحساب الرسمي، على منصة (إكس)، عدّت منظمة أطباء بلا حدود فشل مجلس الأمن الدولي بالتحرك الآن لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الحصار في غزة، سيكون "أمرا لا يغتفر".
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