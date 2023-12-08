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أطباء بلا حدود: عدم تحرك مجلس الأمن يجعله شريكا بالمجزرة في غزة

12/8/2023 3:12:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الجمعة، إن عدم تحرك مجلس الأمن الدولي حيال الحرب بين الاحتلال المقاومة يجعله "شريكا بالمجزرة" المرتكبة في قطاع غزة.
وأضافت المنظمة غير الحكومية " أن عدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واستخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الدول (الدائمة العضوية) لا سيما الولايات المتحدة، يجعلها شريكا في المجزرة الجارية".
وفي تدوينة عبر الحساب الرسمي، على منصة (إكس)، عدّت منظمة أطباء بلا حدود فشل مجلس الأمن الدولي بالتحرك الآن لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الحصار في غزة، سيكون "أمرا لا يغتفر".




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