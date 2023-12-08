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بالفيديو .. تعرف على راجمات الصواريخ التي تمتلكها كتائب القسام

12/8/2023 3:12:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت كتائب القسام مقطع فيديو، لراجمات الصواريخ التي تمتلكها، والتي تقصف بها مدن وبلدات إسرائيلية.
وكانت "القسام" قد قصفت تل أبيب ومدن إسرائيلية مرات كثيرة، منذ عملية طوفان الأقصى.
واشتد قصف كتائب القسام لمدن إسرائيلية بشكل لافت مع بدء العملية البرية الإسرائيلية في غزة.


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