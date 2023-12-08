بالفيديو .. تعرف على راجمات الصواريخ التي تمتلكها كتائب القسام

بالفيديو .. تعرف على راجمات الصواريخ التي تمتلكها كتائب القسام
التاريخ
12/8/2023 3:12:41 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت كتائب القسام مقطع فيديو، لراجمات الصواريخ التي تمتلكها، والتي تقصف بها مدن وبلدات إسرائيلية.
وكانت "القسام" قد قصفت تل أبيب ومدن إسرائيلية مرات كثيرة، منذ عملية طوفان الأقصى.
واشتد قصف كتائب القسام لمدن إسرائيلية بشكل لافت مع بدء العملية البرية الإسرائيلية في غزة.
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