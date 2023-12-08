10 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا غرب خانيونس

10 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا غرب خانيونس
التاريخ
12/8/2023 3:12:41 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وتعرض حي الشيخ رضوان بمدينة غزة تعرض لقصف إسرائيلي عنيف.
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