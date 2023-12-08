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10 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا غرب خانيونس

12/8/2023 3:12:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة.


وتعرض حي الشيخ رضوان بمدينة غزة تعرض لقصف إسرائيلي عنيف.


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