مسؤول إسرائيلي: نتوقع إنهاء عمليتنا في خانيونس خلال 3 إلى 4 أسابيع

مسؤول إسرائيلي: نتوقع إنهاء عمليتنا في خانيونس خلال 3 إلى 4 أسابيع
التاريخ
12/8/2023 3:12:41 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن "إسرائيل" تتوقع إنهاء عملياتها في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة خلال 3 إلى 4 أسابيع.
وتحدث المسؤول عن تحقيق "تقدم كبير" في الجزء الشمالي من قطاع غزة، واعتبر أن العملية بخانيونس "بدأت للتو".
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