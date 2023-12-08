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مسؤول إسرائيلي: نتوقع إنهاء عمليتنا في خانيونس خلال 3 إلى 4 أسابيع

12/8/2023 3:12:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن "إسرائيل" تتوقع إنهاء عملياتها في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة خلال 3 إلى 4 أسابيع.


وتحدث المسؤول عن تحقيق "تقدم كبير" في الجزء الشمالي من قطاع غزة، واعتبر أن العملية بخانيونس "بدأت للتو".


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