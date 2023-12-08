Saturday, 09 December 2023 12:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يحطم نصب الشهيد أحمد عاصي في قراوة بني حسان

12/8/2023 3:12:10 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN/حطم جنود
الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، نصبا تذكاريا للشهيد أحمد عاصي في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال حطموا النصب بعد ساعات من تشييده في منطقة الرأس غرب البلدة، في المكان الذي استشهد فيه الشاب عاصي في الثاني من الشهر الجاري برصاص مستعمرين.

MENAFN08122023000205011050ID1107562379

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث