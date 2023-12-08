الاحتلال يحطم نصب الشهيد أحمد عاصي في قراوة بني حسان

(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN/حطم جنود
الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، نصبا تذكاريا للشهيد أحمد عاصي في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.
وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال حطموا النصب بعد ساعات من تشييده في منطقة الرأس غرب البلدة، في المكان الذي استشهد فيه الشاب عاصي في الثاني من الشهر الجاري برصاص مستعمرين.
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