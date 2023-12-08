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إصابة مواطنين برصاص الاحتلال في كفر نعمة غرب رام الله

12/8/2023 3:12:09 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/أصيب مواطنان بالرصاص الحي،
مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت بلدة كفر نعمة غرب رام الله.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن مواطنين اثنين أصيبا بالفخذ، ونقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت مصادر ، بأن المواجهات اندلعت في منطقة الطنطورة الجبلية المحاذية للبلدة القديمة لكفر نعمة، أطلق خلالها جيش الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم.

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