إصابة مواطنين برصاص الاحتلال في كفر نعمة غرب رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/أصيب مواطنان بالرصاص الحي،
مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت بلدة كفر نعمة غرب رام الله.
وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن مواطنين اثنين أصيبا بالفخذ، ونقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأفادت مصادر ، بأن المواجهات اندلعت في منطقة الطنطورة الجبلية المحاذية للبلدة القديمة لكفر نعمة، أطلق خلالها جيش الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم.
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