الأولمبية: الاحتلال قتل 47 لاعبا من مختلف الألعاب الجماعية والفردية ودمر ملاعب ومراكز ومنشآت رياضية

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN/قالت اللجنة الأولمبية الفلسطينية إن آلة التدمير الإسرائيلية طالت مكونات الحركة الرياضية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية، باستشهاد العديد من الرياضيين، ومنهم 47 لاعباً من مختلف الألعاب الجماعية والفردية، و17 فنياً وإدارياً، كما سجلت 5 حالات اعتقال، والعديد من الإصابات الجسدية.

واستذكرت اللجنة في بيان لها اليوم الجمعة، الطفلة ياسمين شرف، لاعبة الكاراتيه التي تبلغ من العمر (6 أعوام)، والتي حلمت بأن تكبر وتمثل وطنها فلسطين في ميادين الرياضة، سائرة على خطى النجمة الفلسطينية حلا القاضي، التي حققت مؤخراً برونزية دورة الألعاب الآسيوية، لكن آلة القتل الإسرائيلية، قتلت ياسمين ومعها حلمها الأولمبي الطفولي.

ولم تسلم المنشآت الرياضية في فلسطين، من اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة، فخلال العدوان جرى قصف ملعب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، وكذلك ملعب بيت حانون، فيما تحوّل ملعب بجانب المستشفى الإندونيسي بغزة إلى مقبرة جماعية، كما تم قصف 3 أندية للفروسية، وملعب لرياضة البيسببول، بالإضافة إلى صالات ومراكز لممارسة رياضات الألعاب القتالية، وهي منشآت رياضية، شكلت ملاذاً للرياضيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

أما في الضفة الغربية، فواصل الاحتلال اعتداءاته وانتهاكاته بحق المنشآت الرياضية، وذلك بهدم مركز شباب طولكرم، ومركز شباب جنين، وهما ناديان أسسا أصلاً للاجئين الفلسطينيين الذين وجدوا في الرياضة متنفساً لهم وأملاً للأجيال الناشئة الصغيرة الحالمة بمتابعة مسيرتها الرياضية وصقل شخصيتها وهويتها، وتمثيل وطنها في المحافل الرياضية الدولية.