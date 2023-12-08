الأونروا: 273 فلسطينيا استشهدوا داخل مراكز الإيواء منذ بدء العدوان على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN /وثقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في تقرير لها، استشهاد 273 فلسطينيا داخل مراكز الإيواء التابعة لها في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد استهدافها بشكل مباشر من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، كما أصيب 966 بجروح مختلفة، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأكدت "الأونروا" في تقرير صدر عنها، اليوم الجمعة، أن 33 مؤسسة تابعة لها أصيبت بشكل مباشر من القصف، كما تضررت 57 مؤسسة بسبب عمليات القصف المستمرة لليوم الـ63 على التوالي، لافتة إلى أن 1,2 مليون نازح ممن فقدوا منازلهم أو تعرضت مناطقهم للقصف، لجأوا لـ 155 مركز إيواء تابع لها.

وأشارت "الأونروا" إلى أن 132 من موظفيها استشهدوا في عمليات القصف المستمر على القطاع، مؤكدة وجود 11388 مريضا داخل مراكز الإيواء يحتاجون لرعاية طبية، إضافة لوجود 50 ألف إمرأة حامل بحاجة ماسة للعلاج والرعاية الصحية.

من جانبها، وثقت منظمة الصحة العالمية، 212 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة، منذ بدء العدوان.

وأسفر القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي، وكذلك التوغل البري الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ذلك الحين، عن مقتل ما لا يقل عن 565 شخصا وإصابة 732 آخرين من القطاع الصحي، مثلما طال 56 منشأة صحية و59 مركبة إسعاف.

وحسب إحصائيات المنظمة التي صدرت، اليوم الجمعة، فإن 60% من الهجمات على المرافق الصحية، و58% من المستشفيات المتضررة كانت في مدينة غزة.

ودعت المنظمة إلى احترام القانون الدولي، والتدخل الفعلي لضمان حماية المرافق الصحية.



