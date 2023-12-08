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للمقترضين من البنوك .. بيانات هامة بشأن الفائدة نهاية الشهر الجاري

12/8/2023 3:11:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صدرت اليوم الجمعة، بيانات التوظيف الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي كشفت عن إضافة 199 ألف وظيفة، كذلك توقفت نسبة البطالة عند 3.7% هبوطًا من 3.9% فيما ارتفع متوسط الأجور السنوي 4%.
وقالت تقارير اقتصادية، إن من شأن هذه البيانات أن تدفع بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت أسعار الفائدة من جديد عند نطاق 5.25%- 5.5 0% في الاجتماع المتوقع أن يعقد نهاية الشهر الجاري.
وبينت التوقعات أنه من المُرجح أن يبدأ خفض أسعار الفائدة مع بداية شهر آذار 2024، بمعدل 25 نقطة اساس.




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