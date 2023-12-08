للمقترضين من البنوك .. بيانات هامة بشأن الفائدة نهاية الشهر الجاري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صدرت اليوم الجمعة، بيانات التوظيف الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي كشفت عن إضافة 199 ألف وظيفة، كذلك توقفت نسبة البطالة عند 3.7% هبوطًا من 3.9% فيما ارتفع متوسط الأجور السنوي 4%.
وقالت تقارير اقتصادية، إن من شأن هذه البيانات أن تدفع بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت أسعار الفائدة من جديد عند نطاق 5.25%- 5.5 0% في الاجتماع المتوقع أن يعقد نهاية الشهر الجاري.
وبينت التوقعات أنه من المُرجح أن يبدأ خفض أسعار الفائدة مع بداية شهر آذار 2024، بمعدل 25 نقطة اساس.
MENAFN08122023000208011052ID1107562372
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.