بسبب خطأ غير مقصود .. ضيوف حفل زفاف يضربون نادلاً حتى الموت



في حادثة مروعة شهدت ولاية أوتار براديش الهندية مقتل نادل بعد تعرضه للضرب حتى الموت على يد ضيوف غاضبين في حفل زفاف بعد أن لمست أطباق غير نظيفة، يحملها النادل، أحد الضيوف عن طريق الخطأ.

في 18 نوفمبر، تم العثور على جثة شاب يدعى بانكاج في الغابة القريبة في قرية جارهي كاتيا. وفي وقت لاحق، ألقت الشرطة القبض على شخصين على صلة بجريمة القتل، وتم الكشف عن تعرض النادل للضرب بوحشية حتى الموت على يد ضيوف حفل الزفاف عندما لمست أطباق الطعام غير النظيفة، التي يحملها النادل عن طريق الخطأ، أحد الضيوف، وفقا لموقع news9live.

وعندما فقد النادل وعيه بعد تعرضه للضرب المبرح، ألقى المتهم به في الغابة وبعد التحقيق في القضية، ألقت الشرطة القبض على رجل مرتبط بصالة الأفراح واثنين آخرين من الموظفين وتم تسليم جثة بانكاج إلى عائلته بعد تشريح الجثة.

وأصدرت الشرطة بيانا مفصلا حول الحادث كشفت فيه أن الشاب توفي بعد إصابته بجرح خطير في رأسه، وأثناء التحقيق، تبين أن بانكاج اضطر إلى العمل كنادل في حفل زفاف في قاعة أعراس لتأمين بعض الأموال ليعتاش منها.

كما زار مسؤولو الشرطة قاعة الأعراس وأجروا استجوابًا صارمًا للموظفين وقدم العاملون في القاعة أدلة مهمة حول الحادث في اليوم المشؤوم. وتحدث رجال الشرطة أيضًا إلى أفراد عائلة بانكاج الذين قالوا إنه كان يعمل أحيانًا كنادل في قاعات الزواج.

ووفقا للعائلة، عندما خرج بانكاج للعمل، لم يعد إلى المنزل لعدة أيام. وتلقينا نبأ وفاته والعثور على جثته في الغابة".