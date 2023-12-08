Saturday, 09 December 2023 12:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بسبب خطأ غير مقصود .. ضيوف حفل زفاف يضربون نادلاً حتى الموت

12/8/2023 3:01:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


في حادثة مروعة شهدت ولاية أوتار براديش الهندية مقتل نادل بعد تعرضه للضرب حتى الموت على يد ضيوف غاضبين في حفل زفاف بعد أن لمست أطباق غير نظيفة، يحملها النادل، أحد الضيوف عن طريق الخطأ.

في 18 نوفمبر، تم العثور على جثة شاب يدعى بانكاج في الغابة القريبة في قرية جارهي كاتيا. وفي وقت لاحق، ألقت الشرطة القبض على شخصين على صلة بجريمة القتل، وتم الكشف عن تعرض النادل للضرب بوحشية حتى الموت على يد ضيوف حفل الزفاف عندما لمست أطباق الطعام غير النظيفة، التي يحملها النادل عن طريق الخطأ، أحد الضيوف، وفقا لموقع news9live.

وعندما فقد النادل وعيه بعد تعرضه للضرب المبرح، ألقى المتهم به في الغابة وبعد التحقيق في القضية، ألقت الشرطة القبض على رجل مرتبط بصالة الأفراح واثنين آخرين من الموظفين وتم تسليم جثة بانكاج إلى عائلته بعد تشريح الجثة.

وأصدرت الشرطة بيانا مفصلا حول الحادث كشفت فيه أن الشاب توفي بعد إصابته بجرح خطير في رأسه، وأثناء التحقيق، تبين أن بانكاج اضطر إلى العمل كنادل في حفل زفاف في قاعة أعراس لتأمين بعض الأموال ليعتاش منها.

كما زار مسؤولو الشرطة قاعة الأعراس وأجروا استجوابًا صارمًا للموظفين وقدم العاملون في القاعة أدلة مهمة حول الحادث في اليوم المشؤوم. وتحدث رجال الشرطة أيضًا إلى أفراد عائلة بانكاج الذين قالوا إنه كان يعمل أحيانًا كنادل في قاعات الزواج.

ووفقا للعائلة، عندما خرج بانكاج للعمل، لم يعد إلى المنزل لعدة أيام. وتلقينا نبأ وفاته والعثور على جثته في الغابة".

MENAFN08122023000110011019ID1107562300

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث