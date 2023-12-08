لحساب الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين..عجمان يقسو على الجزيرة بأكبر فوز في مباراة الأحداث المثيرة

حقق عجمان فوزاً كاسحاً على مضيفه الجزيرة 5-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة الأحداث المثيرة التي شهدت حالتي طرد للجزيرة في الشوط الأول، وركلة جزاء مهدرة لـ «البرتقالي» الذي يعتبر فوزه على مضيفه الأكبر في تاريخ لقاءات الفريقين ببطولة المحترفين، والرابع له من مجموع 22 مواجهة، بالنتيجة رفع عجمان رصيده إلى 10 نقاط متقدماً للمركز العاشر «مؤقتاً»، وبقي الجزيرة برصيد 14 نقطة متراجعاً للمركز السابع في جدول الترتيب.

جاء الشوط الأول مليئاً بالأحداث والتي بدأت بطرد عبد الرحمن العامري حارس مرمى الجزيرة، والذي شارك في اللقاء بعد تعرض علي خصيف لوعكة مفاجئة قبل اللقاء بقليل، ليحل بديلاً للعامري زميله راكان المنهالي في الدقيقة 21، وبعد نزوله أرضية الملعب بدقائق ارتكب ركلة جزاء نجح في التصدي لها، وبعدها بدقيقتين احتسب الحكم ركلة جزاء للجزيرة، تراجع عنها بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وشهدت الدقيقة 37 الهدف الأول في اللقاء لمصلحة «البرتقالي» والذي أحرزه هيكل الشيخاوي بضربة رأسية في الزاوية اليسرى، ولكن الجزيرة نجح في العودة للتعادل سريعاً بهدف خلفان مبارك بتسديدة من خارج الصندوق، وتم اعتماد الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو، ونسبة لتوقف اللعب في أكثر من مناسبة احتسب الحكم 11 دقيقة إضافية شهدت حالة الطرد الثانية في صفوف الجزيرة للاعب مامادو كوليبالي، والهدف الثاني للبرتقالي برأسية روكي مارسيانو في الدقيقة الثامنة، والذي انتهت عليه أحداث الحصة الأولى.

وفي الشوط الثاني، دخل الجزيرة أكثر إصراراً على تعديل النتيجة رغم النقص العددي في صفوفه، ونجح في تهديد مرمى عجمان بعدة كرات أبرزها تهديفة قوية من علي مبخوت أبعدها علي الحوسني ببراعة، فيما لم تتوقف محاولات «البرتقالي» الذي تمكن من إضافة الهدف الثالث بتهديفة علي مدن في الدقيقة 71، وبعد 3 دقائق أضاف عبد الله عبد العزيز الهدف الرابع، والذي فرض بعده سيطرته على مجريات اللعب وشن ضغطاً متواصلاً على مرمى مضيفه، حتى عزز تقدمه بالهدف الخامس في الدقيقة 88 بواسطة محمد هلال، والذي انتهت عليه المواجهة.

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