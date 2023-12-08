منصور بن محمد يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة ويثمّن جهوده في تطوير الرياضة



ثمّن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي جهود الاتحاد الدولي للملاكمة في تطوير هذه الرياضة الأولمبية وتنظيم الفعاليات والبطولات التي ترفع من مستوى الرياضيين وترتقي بإنجازاتهم، كما رحب سموه برئيس الاتحاد الدولي للملاكمة وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ورؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية من مختلف دول العالم الذين يجتمعون في دبي للمشاركة في كونجرس الاتحاد الدولي الذي يعقد غداً (السبت).

وأكد سموه أن دبي أصبحت مقرا لإقامة بطولات رياضية كبرى وملتقيات عالمية في مختلف الرياضات وفي مقدمتها رياضة الملاكمة، كما أن مجلس دبي الرياضي حريص على التعاون مع جميع الاتحادات الرياضية الدولية والمنظمين العالميين لتوحيد الجهود لتطوير الرياضة في العالم، وكذلك استضافة الأحداث الرياضية وتوفير كافة الإمكانيات لإنجاحها وتحقيق أهدافها.

جاء ذلك خلال لقاء سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم مع عمر كريمليف، رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، بحضور سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام للمجلس، حيث تناول اللقاء الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحث سبل التعاون بين المجلس والاتحاد الدولي للملاكمة وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير رياضة الملاكمة ونجاح كونجرس الاتحاد الدولي للملاكمة الذي سيعقد في دبي.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لرئيس الاتحاد الدولي جاهزية البنية التحتية لإمارة دبي لاستضافة جميع الفعاليات الرياضية الكبرى، وأن مجتمع دبي حريص على متابعة البطولات الرياضية المختلفة والأبطال العالميين، كما يحرص أفراده من مختلف الفئات على المشاركة في الفعاليات الرياضية التي تنظمها دبي ضمن أجندتها الرياضية على مدار العام.



مقومات عالمية

من جانبه أعرب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة عن شكره وتقديره لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وجهود مجلس دبي الرياضي لتنظيم الكونجرس الدولي، مؤكداً أن دبي قادرة على استضافة وتنظيم أكبر الأحداث العالمية بكفاءة وجودة عالية بفضل ما تمتلكه من مقومات عالمية تضمن إنجاح البطولات الكبرى وخروجها على الوجه الأكمل من منشآت سياحية وفندقية ورياضية وبنية تحتية عالمية تناسب مختلف الرياضات.

وكانت دبي قد استضافت في العام 2018 كونجرس الاتحاد الدولي للملاكمة وبطولة آسيا للملاكمة في عام 2021، كما تم تنظيم العديد من الفعاليات والبطولات الرياضية في الملاكمة.

وتنطلق غداً (السبت) 9 ديسمبر اجتماعات كونجرس الاتحاد الدولي للملاكمة بقاعة السفينة فندق جميرا بيتش، وتعد هذه الدورة الأكبر في اجتماعات الاتحاد الدولي للملاكمة، حيث يجتمع فيها 300 ممثل عن كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للملاكمة البالغ عددها 179 دولة، وسيتم خلال الاجتماعات مناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالمشاريع المستقبلية والقوانين الجديدة التي تساهم في تطوير رياضة الملاكمة على مستوى العالم.

كما يقام "المنتدى العالمي للملاكمة" على هامش اجتماعات الكونجرس الذي يركز على تطوير الرياضيين ويناقش أفضل السبل لدعم الملاكمين، وتقام بطولة "ليلة أبطال الملاكمة الدولية" التي يشارك فيها نخبة الملاكمين من مختلف الدول يتقدمهم البطل الأولمبي الروسي ألبرت باتيرجازييف مع بطل العالم ثلاث مرات الكوبي لازارو ألفاريز.

كما يتنافس في البطولة الملاكم الإماراتي سلطان النعيمي مع الروسي نورجيجيت ديوشيباييف، والإماراتي عامر حسين علي سعيد مع دافيت عزيزيان، ويلتقي الأذربيجاني لورين ألفونسو مع البيلاروسي ألياكس ألفيوراو، كما يلتقي الأوزبكي سيدجمشيد جعفروف مع الياباني سيون أوكازاوا، والفرنسي سفيان أوميها مع الإسباني خوسيه كويليس بروتونز، والروسي مارك بتروفسكي مع الأسترالي لوكاس براون، والروسي مسلم جادجيماجوميدوف مع الألماني أرتور مان، والروسي إيفجيني تيششينكو مع الألماني ليفون هاكوبيان.

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