أبوظبي تستضيف عالمية بلاست بريمير للألعاب الإلكترونية 16 ديسمبر



تستضيف العاصمة أبوظبي يومي 16، و17 ديسمبر الجاري فعاليات النسخة الثانية من بطولة "بلاست بريمير" العالمية، في الاتحاد آرينا بجزيرة ياس بمشاركة 8 فرق، يتنافسون على جوائز تبلغ مليون دولار أمريكي.

وتقام البطولة بتنظيم من "بلاست" بالتعاون مع أبو ظبي للألعاب، والرياضات الإلكترونية.

وكانت تشكيلة الفرق المشاركة قد اكتملت بوصول فريق " كلاود 9" والذي يضم نخبة اللاعبين من الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، وهو الفريق الثامن والأخير الذي انضم للبطولة.

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