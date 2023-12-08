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أبوظبي تستضيف عالمية بلاست بريمير للألعاب الإلكترونية 16 ديسمبر

12/8/2023 3:01:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


تستضيف العاصمة أبوظبي يومي 16، و17 ديسمبر الجاري فعاليات النسخة الثانية من بطولة "بلاست بريمير" العالمية، في الاتحاد آرينا بجزيرة ياس بمشاركة 8 فرق، يتنافسون على جوائز تبلغ مليون دولار أمريكي.

وتقام البطولة بتنظيم من "بلاست" بالتعاون مع أبو ظبي للألعاب، والرياضات الإلكترونية.

وكانت تشكيلة الفرق المشاركة قد اكتملت بوصول فريق " كلاود 9" والذي يضم نخبة اللاعبين من الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، وهو الفريق الثامن والأخير الذي انضم للبطولة.

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