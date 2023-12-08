منصور بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي الثقافي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، برئاسة الشيخ/ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وعضوية كل من سعادة/ محمد سيف السويدي، سعادة/ سلطان الحميري، سعادة/ طارق بن هزيم، وسعادة/ حمد الشبيبي.
وتمتد عضوية المجلس الجديد لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ إصدار القرار.
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