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منصور بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم

12/8/2023 3:01:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي الثقافي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، برئاسة الشيخ/ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وعضوية كل من سعادة/ محمد سيف السويدي، سعادة/ سلطان الحميري، سعادة/ طارق بن هزيم، وسعادة/ حمد الشبيبي.

وتمتد عضوية المجلس الجديد لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ إصدار القرار.

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