الهلال يواصل مسيرة انتصاراته بالدوري السعودي على حساب الطائي



حقق الهلال فوه التاسع على التوالي بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بتغلبه 2-1 على مضيفه الطائي اليوم الجمعة ليعزز صدارته للمسابقة.

وتقدم الهلال في الدقيقة 20 بفضل سالم الدوسري الذي استغل عرضية رائعة من سلمان الفرج ليسجل من مسافة قريبة بتسديدة مباشرة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الهلال بسبب لمسة يد داخل المنطقة بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد ومشاهدة الواقعة على شاشة بجور الملعب.

وفي الدقيقة 30، نجح الصربي ألكسندر ميتروفيتش في تعزيز تقدمه فريقه من علامة الجزاء، محرزا هدفه 14 هذا الموسم ليضيق الخناق على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر متصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 15 هدفا.

وظن روبين نيفيز أنه عزز تفوق فريقه من تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 40 لكن حكم المباراة ألغى الحكم بداعي وجود تسلل في بناء الهجمة بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد ومشاهدة الواقعة على شاشة إلى جوار الملعب.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل ضائع، نجح طارق عبد الله لاعب الطائي في تقليص الفارق من تسديدة بعيدة المدى مستغلا تقدم ياسين بونو حارس مرمى الهلال.

وفي بداية الشوط الثاني، كاد ميتروفيتش أن يضع المباراة بعيدا عن متناول الطائي بتسديدة قوية من مسافة قريبة لكن حارس المرمى تصدى لها قبل أن يبعدها الدفاع.

وحرم القائم سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش لاعب الهلال من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 57 قبل أن يتصدى حارس المرمى لتسديدة أخرى قوية من الكرة المرتدة عن إطار المرمى.

وبهذا الفوز يصل الهلال إلى النقطة 44 في الصدارة بفارق عشر نقاط أمام النصر ثاني الترتيب الذي يستضيف الرياض في وقت لاحق اليوم بينما يتجمد رصيد الطائي عند 17 نقطة في المركز 12.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز