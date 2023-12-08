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فوز سهل لشباب الأهلي على فريق الإمارات بسباعية نظيفة في الجولة العاشرة للدوري

12/8/2023 3:01:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق شباب الأهلي فوزاً سهلاً على ضيفه فريق الإمارات بسباعية نظيفة مساء اليوم، وتوزعت بين هدفين لكل من جويلهيرم دا سيلفا في الدقيقتين 1 و14، ويوري سيزار في الدقيقتين 7 و49، وحارب عبد الله في الدقيقتين 73 و85، وأحرز ماتيوس ليما هدفاً في الدقيقة 55 من عمر المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب إستاد راشد بدبي، في إطار مواجهات الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، وشهدت أيضاً، طرد فهد سبيل لاعب الإمارات في الدقيقة 46.

ورفع شباب الأهلي رصيده بهذا الفوز، إلى 20 نقطة من 8 مباريات وتقدم إلى المركز الثاني، وتوقف رصيد الإمارات عند 5 نقاط، وظل في المركز الثالث عشر قبل الأخير، وذلك حتى نهاية مواجهتي حتا مع الشارقة، واتحاد كلباء مع العين مساء غدا السبت، في ختام الجولة.

وتقدم شباب الأهلي مبكراً في الدقيقة الأولى، وتحديداً في الثانية 30 من بداية المباراة، بهدف سجله جويلهيرم دا سيلفا، بعد كرة عرضية أرضية، وأضاف زميله يوري سيزار الهدف الثاني في الدقيقة 7، بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، ثم أحرز جويلهيرم، الهدف الثالث لفريقه والهدف الشخصي الثاني في الدقيقة 14، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، وردت عارضة مرمى شباب الأهلي في الدقيقة 44، تسديدة قوية من السنوسي الهادي.

وتلقى فهد سبيل، بطاقة حمراء في الدقيقة الأولى للشوط الثاني، وأضاف بعدها يوري سيزار، الهدف الشخصي الثاني والرابع لشباب الأهلي في الدقيقة 49، بعد تمريرة بينية استلمها وسددها في الزاوية البعيدة لحارس الإمارات، وألغى الحكم هدفاً سجله شباب الأهلي في الدقيقة 51، بداعي التسلل، وأحرز ماتيوس ليما تقدم شباب الأهلي بهدف خامس في الدقيقة 55، بعد تمريرة بينية وسط دفاعات الإمارات، وسدد الكاسير، ركلة حرة قوية للإمارات وأبعدها حسن حمزة حارس شباب الأهلي، إلى ركلة ركنية في الدقيقة 57، وألغى حكم المباراة هدفاً لتسلل مسجله محمد جمعة "بيليه" لشباب الأهلي في الدقيقة 69، ولكن نجح حارب عبد الله سهيل، في تسجيل الهدفين السادس والسابع لفريقه في الدقيقتين 73 و85.

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