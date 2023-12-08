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الوحدة بعشرة لاعبين يعرقل الوصل في قمة الجولة العاشرة

12/8/2023 3:01:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حسم التعادل الإيجابي 2-2 قمة الوحدة والوصل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، ونجح "العنابي" في عرقلة "الإمبراطور" وحرمه من نقطتين ثمينتين، ليصل الوصل إلى 24 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما رفع الوحدة رصيده إلى النقطة 17 في المركز الرابع.

وحافظ الوحدة على تفوقه على الوصل في السنوات الأخيرة، إذ لم ينجح "الإمبراطور" من الفوز على "أصحاب السعادة" منذ عام 2019، ولم يتمكن من الفوز على ملعب الوحدة منذ عام 2016.

ضغط الوصل منذ بداية المباراة بغية تحقيق هدف مبكر، ونجح الفريق في الاستحواذ على الكرة، والسيطرة على وسط الملعب، في الوقت الذي لجأ فيه الوحدة للدفاع في مواجهة هجمات الوصل.

وترجم "الإمبراطور" أفضليته بالهدف الأول عن طريق فابيو ليما في الدقيقة 13 من ركلة جزاء احتسبها الحكم لمصلحة ليما بعدما تعرض للعرقلة من البرتغالي روبن فيليب داخل المنطقة.

وعزز الوصل تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 19، سجله المالي سياكا بتسديدة يسارية قوية سكنت شباك الحارس راشد علي.

ودخل الوحدة أجواء المباراة بعد مرور 20 دقيقة، ونجح السوري عمر خريبين في تقليص الفارق في الدقيقة 23 من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بتقدم "الإمبراطور" بهدفين مقابل هدف.

في الشوط الثاني واصل الوصل تفوقه الميداني وهدد مرمى الوحدة في أكثر من مناسبة، وأبعد حارس العنابي راشد علي تسديدة قوية من نيكولاس خيمينيز إلى ركنية في الدقيقة 55.
وزاد موقف أصحاب الأرض صعوبة بعد طرد الظهير الأيمن، خالد بطي، لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 63، ليكمل
الوحدة المباراة بعشرة لاعبين.

ورغم النقص العددي نجح عمر خريبين في إدراك التعادل للوحدة بالهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 75 من متابعة لتسديدة البديل كريستيان جوانكا، وضعها خريبين بسهولة في المرمى.

حاول الوصل في الدقائق الباقية خطف هدف الفوز والثلاث نقاط ولكن محاولاته باءت بالفشل، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

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