الأهلي يكتفي بتعادل محبط مع شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا



تعادل الأهلي المصري حامل اللقب سلبيا مع ضيفه شباب بلوزداد الجزائري اليوم الجمعة لكنه لا يزال في صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ورفع الأهلي رصيده إلى خمس نقاط في الصدارة متقدما بفارق نقطة واحدة عن ضيفه الجزائري وميدياما الغاني الذي تعادل 1-1 مع ضيفه يانج أفريكانز التنزاني الذي يتذيل المجموعة بنقطتين من ثلاث مباريات.

وسيطر الأهلي على شوط المباراة الأول، وأتيحت له أكثر من فرصة محققة للتهديف، لكن تألق رايس مبلوحي حارس مرمى الفريق الجزائري من جهة، وتسرع لاعبي الأهلي من جهة أخرى حالت دون تقدم أصحاب الأرض.

وجاءت أول فرصة خطيرة للأهلي بعد مرور 11 دقيقة، إثر تمريرة من محمد هاني إلى محمود عبد المنعم (كهربا)، الذي استلم الكرة وسددها نحو المرمى، لكن تصدى لها الحارس وخرجت إلى ركنية.

وواصل الأهلي مسلسل إهدار الفرص السهلة، بعدما توغل حسين الشحات داخل منطقة الجزاء وسدد كرة ارتدت من قدم أحد المدافعين لتصل إلى كهربا الذي سدد بدوره الكرة لترتطم في الدفاع وتخرج إلى ركنية.

وكاد الأهلي يفتتح التسجيل في الدقيقة 39 بعدما قطع الشحات الكرة من معاذ حداد على حدود منطقة الجزاء، لكنه تأخر في التصرف بها لينجح الدفاع في تشتيت تمريرته إلى خارج الملعب.

وجاءت أخطر فرص المباراة لصالح الأهلي في الدقيقة 52، بعد تمريرة طويلة من بيرسي تاو داخل منطقة الجزاء، قابلها الشحات بضربة رأس لكن الكرة ارتدت من العارضة.

ونشط شباب بلوزداد في الدقائق الأخيرة من المباراة بحثا عن هدف الفوز، وكاد إسحاق بوصوف يسجل هدفا في الدقيقة 81، بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء، لكنها ارتطمت في العارضة وخرجت إلى ركلة مرمى.

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