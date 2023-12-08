الأهلي يكتفي بتعادل محبط مع شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعادل الأهلي المصري حامل اللقب سلبيا مع ضيفه شباب بلوزداد الجزائري اليوم الجمعة لكنه لا يزال في صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
ورفع الأهلي رصيده إلى خمس نقاط في الصدارة متقدما بفارق نقطة واحدة عن ضيفه الجزائري وميدياما الغاني الذي تعادل 1-1 مع ضيفه يانج أفريكانز التنزاني الذي يتذيل المجموعة بنقطتين من ثلاث مباريات.
وسيطر الأهلي على شوط المباراة الأول، وأتيحت له أكثر من فرصة محققة للتهديف، لكن تألق رايس مبلوحي حارس مرمى الفريق الجزائري من جهة، وتسرع لاعبي الأهلي من جهة أخرى حالت دون تقدم أصحاب الأرض.
وجاءت أول فرصة خطيرة للأهلي بعد مرور 11 دقيقة، إثر تمريرة من محمد هاني إلى محمود عبد المنعم (كهربا)، الذي استلم الكرة وسددها نحو المرمى، لكن تصدى لها الحارس وخرجت إلى ركنية.
وواصل الأهلي مسلسل إهدار الفرص السهلة، بعدما توغل حسين الشحات داخل منطقة الجزاء وسدد كرة ارتدت من قدم أحد المدافعين لتصل إلى كهربا الذي سدد بدوره الكرة لترتطم في الدفاع وتخرج إلى ركنية.
وكاد الأهلي يفتتح التسجيل في الدقيقة 39 بعدما قطع الشحات الكرة من معاذ حداد على حدود منطقة الجزاء، لكنه تأخر في التصرف بها لينجح الدفاع في تشتيت تمريرته إلى خارج الملعب.
وجاءت أخطر فرص المباراة لصالح الأهلي في الدقيقة 52، بعد تمريرة طويلة من بيرسي تاو داخل منطقة الجزاء، قابلها الشحات بضربة رأس لكن الكرة ارتدت من العارضة.
ونشط شباب بلوزداد في الدقائق الأخيرة من المباراة بحثا عن هدف الفوز، وكاد إسحاق بوصوف يسجل هدفا في الدقيقة 81، بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء، لكنها ارتطمت في العارضة وخرجت إلى ركلة مرمى.
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