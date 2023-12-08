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يرجع تاريخه إلى القرون الوسطى .. حماس تؤكد تدمير إسرائيل للمسجد العمري في غزة

12/8/2023 3:01:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت حركة (حماس) اليوم الجمعة أن إسرائيل قصفت المسجد العمري الذي يرجع تاريخه إلى القرون الوسطى في غزة مما تسبب في دمار واسع النطاق للمبنى ووصفت ذلك بأنه "جريمة همجية شنيعة".

وقالت في بيان إن إسرائيل استهدفت "معظم المعالم التاريخية في قطاع غزة بما يشمل المساجد العريقة والكنائس التاريخية التي وقفت شاهدة على عراقة هذا الشعب العظيم"، بما شمل تدمير 104 مساجد وثلاث كنائس تاريخية.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام تديرها حماس في غزة ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحتها على الفور، أضرارا جسيمة بالمسجد مع سقوط جدران وأسقف وصدع كبير في الجزء السفلي من المئذنة الحجرية.

وتعرف صحفيو رويترز من غزة على المئذنة الموجودة في الصورة وقالوا إنها مئذنة المسجد العمري.

ولم يرد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي على طلب التعليق على الأضرار التي لحقت بالمسجد.

والمسجد العمري، الذي سمي نسبة لثاني خليفة في تاريخ الإسلام عمر بن الخطاب، هو أقدم وأكبر مسجد في القطاع الفلسطيني الصغير الذي يتعرض للقصف الإسرائيلي منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر والذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص.

وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 17 ألف فلسطيني، وفقا لأرقام السلطات الصحية في الأراضي التي تديرها حماس، ودمر أحياء بأكملها بما في ذلك الكثير من البنية التحتية المدنية.


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