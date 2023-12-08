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جثثهم تفحمت تماماً.. هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة يقتل 4 أشخاص في سوريا

12/8/2023 3:01:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر أمني إقليمي مقرب من دمشق بأن طائرة إسرائيلية مسيرة أطلقت النار على سيارة في جنوب غرب سوريا اليوم الجمعة ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الضربة التي وقعت في القنيطرة قرب الحدود مع مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقال المصدر الأمني إنه لم يتم التعرف بعد على هويات القتلى لأن جثثهم احترقت بشدة.

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