جثثهم تفحمت تماماً.. هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة يقتل 4 أشخاص في سوريا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر أمني إقليمي مقرب من دمشق بأن طائرة إسرائيلية مسيرة أطلقت النار على سيارة في جنوب غرب سوريا اليوم الجمعة ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص.
ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الضربة التي وقعت في القنيطرة قرب الحدود مع مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.
وقال المصدر الأمني إنه لم يتم التعرف بعد على هويات القتلى لأن جثثهم احترقت بشدة.
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