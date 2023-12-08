شرطة أبوظبي تطلق نسختها السادسة لحملة «شتاؤنا آمن وممتع»

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، النسخة السادسة لحملة «شتاؤنا آمن وممتع» بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني وتهدف إلى تعزيز التوعية المجتمعية الأمنية، وحث الجمهور على الالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية خلال فصل الشتاء، من أجل سلامتهم وسلامة الجميع.



وتركز الحملة على تثقيف وتوعية الجمهور بأهمية التعاون مع الشرطة لجعل شتائنا آمناً وممتعاً، والابتعاد عن السلوكيات التي تؤدي إلى وقوع الحوادث، وتدعو أولياء الأمور إلى مضاعفة الرقابة على الأبناء خلال فترة الإجازة الشتوية وعدم الانشغال عنهم وحمايتهم من المخاطر الإلكترونية مثل الابتزاز والتنمر والإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تركز على تعزيز الأمن والأمان في المناطق البرية والمحافظة على سلامة مرتاديها، والابتعاد عن السلوكيات السلبية الخطرة، وتوعية الأبناء وحثهم على الالتزام بالقواعد المرورية والتقيد بالتدابير الوقائية لقيادة الدراجات النارية والتعاون في تعزيز الجهود الرامية إلى توفير السلامة، وتركز أيضاً على حماية الشباب من مخاطر استخدامها تجنباً للحوادث المرورية الجسيمة التي تنتج عنها وفيات وإصابات خطرة، وتحذيرهم من عدم استخدام الدراجات النارية بصورة سلبية أو القيام بأعمال استعراضية قد تتسبب في إزعاج الآخرين.



وتناشد الحملة مستخدمي الدراجات الهوائية بضرورة الالتزام بالمسارات المخصصة لها، وفي المتنزهات، والابتعاد عن المناطق المزدحمة بالمركبات، وعدم السير عكس الاتجاه، وارتداء خوذة الرأس واستخدام أغطية الحماية للذراعين والركبتين.



وتوعي الأسر بالالتزام بالاشتراطات الوقائية لحماية الأطفال من حوادث السقوط من المباني السكنية والمراقبة الدائمة عند اقترابهم من النوافذ، إلى جانب تحذيرهم من مخاطر التدفئة بالحطب والفحم داخل المنزل دون مراعاة تدابير السلامة، والتي قد تتسبب في وقوع الحوادث مثل حرائق المنازل والاختناقات.

وتدعو شرطة أبوظبي من خلال الحملة الجمهور إلى تأمين الممتلكات الخاصة وعدم إهمالها، واستخدام التقنيات الأمنية الحديثة مثل كاميرات المراقبة، منعاً من تعرضها للسرقة من قبل ضعاف النفوس.

وتخصص الحملة جانباً من التوعية بالتركيز على حماية الأسرة وأبنائها من مخاطر المحتالين عند استخدام الألعاب الإلكترونية والحذر عند الاشتراك أو شراء الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت وعدم الإفصاح عن تفاصيل بيانات البطاقة الائتمانية حفاظاً على سريتها، والشراء عبر المواقع الموثوقة التي تطبق ضوابط آمنة.



وتتنوع وسائل التوعية الإعلامية في الحملة وتشمل منصات شرطة أبوظبي للتواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية مختلفة، لنشر الأخبار الصحفية، واللقاءات التلفزيونية والإذاعية وتتضمن رسائل مرئية وصوتية، وتوزيع مطبوعات وكتيبات تثقيفية، بالإضافة إلى عقد مجالس مجتمعية تستضيف خبراء ومختصين.





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