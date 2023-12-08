«تنمية المجتمع» بأبوظبي تطلق استبانة الأسرة والتلاحم الاجتماعي

أطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، الدورة الأولى من استبانة الأسرة والتماسك الاجتماعي بالتعاون مع مركز الإحصاء في أبوظبي، وذلك بهدف قياس مستوى التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي في مجتمع أبوظبي.



وتعدّ الاستبانة دراسة وصفية شاملة تغطي القطاعات الرئيسة من سكان إمارة أبوظبي، سواء كانوا من الإماراتيين أو غير الإماراتيين، وتستهدف الاستبانة تقييم ودراسة وتحليل العلاقة بين أفراد الأسرة، ومدى التزامهم بالقيم النبيلة التي ورثوها عن الآباء والأجداد، إلى جانب قياس مؤشرات الهوية الوطنية وأثرها في تحقيق التلاحم المجتمعي.



وتتضمّن الاستبانة مجموعة من الأسئلة الشاملة التي تتناول عدة محاور تشمل التماسك الأسري والعلاقات الأسرية والمشاركة المجتمعية والمشاركة المدنية وثقة المجتمع بالإضافة إلى الشبكات الاجتماعية.



وقالت المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد الاجتماعي والابتكار في دائرة تنمية المجتمع: «فهم المجتمع بصورة شاملة مهمّة رئيسة تأخذها دائرة تنمية المجتمع على عاتقها، فتحرص على تبنّي المنهجيات التي تسهم في جمع البيانات ورصد المعلومات التي توضّح القيم المجتمعية وأنماط السلوكيات بين أفراد الأسرة التي تعدّ نواة المجتمع وحجر الأساس في بنيانه وتماسكه لينعم أفراده بسعادة ورفاهية».



وأضافت: «وفي هذا الإطار تأتي استبانة الأسرة والتماسك الاجتماعي بالتعاون مع شركائنا في مركز الإحصاء - أبوظبي، بوصفها دراسة موسعة وشاملة لفهم القيم الاجتماعية ومستوى التماسك الأسري والاجتماعي، ومدى تمسّك أفراد المجتمع بالموروث القيمي والثقافي الذي يشكّل هويّتنا الوطنية ويعكس ترابطنا الاجتماعي، وقوّة نسيجنا المجتمعي».



وتابعت: «تبنّي البيانات والإحصاءات الدقيقة يسهم في توفير معلومات واضحة وصحيحة عن المجتمع، ويسهم في إيجاد الحلول الناجحة والمناسبة للتحدّيات الاجتماعية، كما يسهم في تعزيز التماسك الأسري والمجتمعي من خلال إدراك التوجّهات الاجتماعية الحالية وتشجيع الأسر والأفراد على تبنّي القيم النبيلة التي تعكس موروثنا الثقافي وهويتنا الوطنية التي نفتخر بها».



ويمكن المشاركة في الاستبانة من خلال الرابط: كما يمكن المشاركة عبر منهجية الزيارات الميدانية المباشرة مع أفراد المجتمع، والتي ستتم بالتعاون مع مركز الإحصاء.

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