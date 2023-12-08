مجمع زايد الرياضي يتستضيف غدا السوبر المصري لكرة اليد للمرة الأولى

تقام غدا السبت، مباراة كأس السوبر المصري لكرة اليد، بين الأهلي والزمالك، على صالة "مجمع زايد الرياضي" بالفجيرة، الساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وكانت اللجنة المنظمة للمباراة، قد عقدت اجتماعها الفني اليوم الجمعة، بحضور نبيل عاشور رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، والمهندس عاصم عبد التواب السعدني رئيس لجنة المحترفين بالاتحاد المصري لكرة اليد، وناصر الحمادي الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة اليد.

ورحب نبيل عاشور رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، ببعثة الفريقين، في الإمارات، متمنيا أن يخرج الحدث بالصورة المبهرة التي تليق بكرة اليد الإماراتية والمصرية.

وقررت اللجنة الفنية للمباراة، تطبيق كافة قواعد اللعب الدولية، حيث ستقام المباراة لمدة 60 دقيقة بدون أشواط إضافية، (على شوطين فقط) ، تتخللها فترة راحة لمدة 15 دقيقة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل سيتم تطبيق رمية الـ7 أمتار مباشرة لتحديد الفريق الفائز.

كما قررت اللجنة المنظمة أن يكون الدخول مجانا لجماهير المباراة.

ويدير المباراة طاقم تحكيم دولي من مونتينيجرو، بقيادة ايفان بافيسيفيتش، وميلوس رازناتوفيتش، وعلى الطاولة كل من عمر الزبير، ونبيل خميس، بالإضافة إلى المراقبين محمد ناصر، وفاضل غلوم.

وتضم قائمة فريق الأهلي بقيادة المدرب الاسباني ديفيد ديفيز، كلا من، محمد إبراهيم، عبدالرحمن طه، عمر خالد، أحمد هشام، ومحسن رمضان، عمر سامي، محمد لاشين، عبد العزيز إيهاب، عبد الرحمن فيصل، نبيل شريف، محمد مجدي، سيف هاني، أحمد خيري، أحمد راضي، إبراهيم المصري، أحمد عادل، وياسر سيف.

وتضم قائمة فريق الزمالك بقيادة المدرب أحمد رمضان كلاً من محمود خليل، وهشام السبكي، وأحمد وليد، وأحمد الأحمر، ومؤمن زكي، وأحمد حسام، ومحمد علاء ، ومحمد هشام، وأحمد مؤمن، ومازن رضا، وأحمد سامح، ومحمد عبد الغني، وهشام صلاح، خالد وليد، وشادي خليل، وأكرم يسري، ومحمد ياسين، وزياد حشاد.

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