Saturday, 09 December 2023 12:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ماكرون يحث نتانياهو على فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات إلى غزة

12/8/2023 3:00:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حثّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة لإيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في القطاع الفلسطيني.

كان يمر عبر معبر كرم أبو سالم 60% من البضائع إلى القطاع الفلسطيني المحاصر قبل 7 تأكتوبر وبدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث الخميس إنه يرى "مؤشرات واعدة" على احتمال فتح معبر كرم أبو سالم قريبا للسماح بدخول المساعدات.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون تحدث في مكالمة مع نتانياهو عن "ضرورة حماية المدنيين في غزة وشدد على أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه "على إسرائيل أن تتخذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للعنف الذي يرتكبه مستوطنون ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية".

وتؤكد السلطة الفلسطينية مقتل 263 فلسطينيا على الأقل بنيران مستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وكان ماكرون قد دعا السبت إلى "مضاعفة الجهود لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار" بعد انتهاء هدنة استمرت أسبوعا.

كما حثّ إسرائيل على توضيح هدفها المتمثل في "تدمير" حماس، محذرا من أن تحقيق ذلك قد يستغرق "عشر سنوات".

اقرأ أيضاً:

ماكرون يحث نتانياهو على فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات إلى غزة

الجيش الإسرائيلي يعترف بفشله في تحرير رهائن من قبضة حماس

البيت الأبيض: بإمكان إسرائيل فعل المزيد لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين

10 قتلى
في قصف إسرائيلي لمنزل بخان يونس جنوب غزة


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN08122023000110011019ID1107562285

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث