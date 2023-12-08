حثّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة لإيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في القطاع الفلسطيني.

كان يمر عبر معبر كرم أبو سالم 60% من البضائع إلى القطاع الفلسطيني المحاصر قبل 7 تأكتوبر وبدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث الخميس إنه يرى "مؤشرات واعدة" على احتمال فتح معبر كرم أبو سالم قريبا للسماح بدخول المساعدات.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون تحدث في مكالمة مع نتانياهو عن "ضرورة حماية المدنيين في غزة وشدد على أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه "على إسرائيل أن تتخذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للعنف الذي يرتكبه مستوطنون ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية".

وتؤكد السلطة الفلسطينية مقتل 263 فلسطينيا على الأقل بنيران مستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وكان ماكرون قد دعا السبت إلى "مضاعفة الجهود لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار" بعد انتهاء هدنة استمرت أسبوعا.

كما حثّ إسرائيل على توضيح هدفها المتمثل في "تدمير" حماس، محذرا من أن تحقيق ذلك قد يستغرق "عشر سنوات".

اقرأ أيضاً:

ماكرون يحث نتانياهو على فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات إلى غزة

الجيش الإسرائيلي يعترف بفشله في تحرير رهائن من قبضة حماس

البيت الأبيض: بإمكان إسرائيل فعل المزيد لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين

10 قتلى

في قصف إسرائيلي لمنزل بخان يونس جنوب غزة





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز