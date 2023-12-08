10 قتلى في قصف إسرائيلي لمنزل بخان يونس جنوب غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب عدد كبير بجروح جراء قصف إسرائيلي لمنزل في خان يونس بجنوب غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأربعاء أن قواته في غزة تقوم بعمليات "في قلب مدينة خان يونس" للمرة الأولى.
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