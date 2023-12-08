أعلن مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب عدد كبير بجروح جراء قصف إسرائيلي لمنزل في خان يونس بجنوب غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأربعاء أن قواته في غزة تقوم بعمليات "في قلب مدينة خان يونس" للمرة الأولى.

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10 قتلى

في قصف إسرائيلي لمنزل بخان يونس جنوب غزة





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