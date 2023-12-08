«سياحة عجمان» تبرم شراكات مهمة في السعودية وعُمان

أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان، عن نجاحها في إتمام جولة استراتيجية حيوية عبر دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر.

كان الهدف الرئيسي من هذه الجولة هو تعزيز السياحة في إمارة عجمان، وعرض معالمها الفريدة وإمكانياتها الاستثنائية بهدف جذب الزوار الخليجيين، حيث نجحت الدائرة خلال الجولة في إبرام عدد من الشراكات الناجحة.

وتم في مسقط توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة التنمية السياحية في عجمان وشركة ترافيل بوينت إل إل سي، الشركة العاملة في قطاع السياحة في عمان. وتتخصّص الشركة في تقديم تجارب سياحية فريدة ومتنوعة في مجال تنظيم الجولات السياحية، وسياحة المغامرة وتنظيم حفلات الزفاف، بالإضافة إلى إدارة الفعاليات، وذلك بهدف تجسيد مزيج متناغم من السياحة الإبداعية وإبراز معالم عجمان الفريدة.



واستمرت الجولة إلى الرياض، حيث تم التوقيع على مذكرتي تفاهم. الأولى كانت مع الصرح للسياحة، الشركة البارزة في قطاع السياحة والسفر، مع خبرة شاملة وقدرات قوية في سوق السفر. وتأتي هذه الشراكة بهدف الارتقاء بمعايير الضيافة في عجمان، وتعكس التفاني في تحقيق مستويات رفيعة من الخدمة والتي من المتوقع أن تسهم في جذب المزيد من المسافرين إلى عجمان وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية استثنائية.



وكانت المذكرة الثانية في مدينة الرياض مع شركة «أجنحة السماء للسفر والسياحة»، اللاعب البارز في قطاع السفر والسياحة، حيث وقع محمود خليل الهاشمي مدير عام الدائرة اتفاقية تعاون مشترك مع الشركة تهدف إلى تطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجهتين والإسهام في توحيد الجهود المشتركة، بالإضافة إلى تطوير مجال حجوزات الفنادق والتسويق لمناطق الجذب السياحي في عجمان.

كما أبرمت دائرة في جدة مذكرة تفاهم مع شركة لوموند. ويتمحور التعاون حول تقديم حلول متقدمة لحجوزات الفنادق من خلال نظام حجز متطور، بما يتماشى بسلاسة مع جاذبية عجمان ويؤكد على السعي لتحقيق تعهد الدائرة بتبني التقنيات الحديثة. وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات عالية الجودة، وارتقاء عملية الحجز لكل من المقيمين والزوار.

تمت هذه الشراكات نتيجة لجولة ترويجية واجتماعات أجراها وفد من دائرة التنمية السياحية في عجمان مع قادة ومشغلين في قطاع السياحة، إلى جانب شركات ووكالات سياحية بارزة. بإشراف محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، وتضمن خط الرحلة زيارات إلى سلطنة عمان ابتداءً من 4 ديسمبر، تلتها الرياض في الفترة من 5 إلى 6 ديسمبر، واختتمت في جدة في 7 ديسمبر.



وقال محمود خليل الهاشمي: «تمثل هذه الجولة في مجلس التعاون الخليجي خطوة هامة للقطاع السياحي في عجمان، حيث نبني تحالفات ذات مغزى مع كبرى الشركات ووكالات السفر في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. تلك المذكرات تمثل بداية لشراكات قوية ستعزز بلا شك المشهد السياحي في عجمان. نحن متحمسون لرؤية مستقبل مليء بالنمو المتبادل والنجاح».



