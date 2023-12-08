«بي اتش أم كابيتال» موفر السيولة لأسهم «تاكسي دبي»

أعلنت «بي اتش أم كابيتال»، إحدى الشركات العاملة في الأسواق المالية بدولة الإمارات، عن تعيينها مزوداً للسيولة على أسهم «تاكسي دبي»، شركة توفير حلول التنقل الشاملة بدبي، والمدرجة في سوق دبي المالي.



وجاء ذلك وفقاً لاتفاقية تم توقعيها بين الجانبين، في أعقاب الاكتتاب الناجح لشركة «تاكسي دبي»، المملوكة لدائرة المالية لحكومة دبي، والذي اعتبر أكبر طلب للاكتتاب العام الأولي في سوق دبي المالي على الإطلاق، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب مبلغ 150 مليار درهم إجمالاً لجميع الشرائح مجتمعة، علماً أن الطرح العام الأولي للشركة اقتصر على ما يعادل 24.99% من رأسمالها، وبواقع 624 مليوناً و750 ألف سهم.



وبموجب الاتفاقية، ستقوم «بي اتش أم كابيتال» بتوفير السيولة للأوراق المالية الخاصة بشركة «تاكسي دبي» في سوق دبي المالي، من خلال إدخال أسعار يومية في نظام تداول السوق، بما يسهم في المحافظة على السيولة على السهم، وتقديم قيمة مضافة للمستثمرين بما يتناسب مع الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن والصادرة من قبل سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش أم كابيتال: «نحن سعداء بانضمام شركة تاكسي دبي إلى قائمة الشركات المحلية الرائدة التي تستفيد من خدماتنا في مجال تقديم السيولة، وستسهم هذه الخطوة بتعزيز مكانة الشركة في سوق دبي المالي، والحفاظ على استقرار التحركات السعرية لأسهمها المتداولة، وفي الوقت نفسه تتيح للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية والاستفادة من الفرص الكامنة في أسواق المال».

وعبر السعدي عن شكره لفريق القيادة في «تاكسي دبي» على ثقته بشركة «بي اتش أم كابيتال» التي تتمتع بخبرة طويلة في الأسواق المالية، وتحظى بعلاقات تعاون وشراكات ممتدة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة وكبرى الشركات على مستوى المنطقة والعالم، مضيفاً إن الشركة ستعمل على تسهيل التداول على أسهم «تاكسي دبي» المدرجة في سوق دبي المالي، سواءً للمستثمرين من الأفراد أم المؤسسات.



