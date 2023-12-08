اقتصادية رأس الخيمة تطلق معرض لمسات وطنية بمشاركة 84 مشروعاً

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أمس، معرض «لمسات وطنية» خلال الفترة من 8 ديسمبر وحتى 8 يناير المقبل على كورنيش القواسم، بهدف تقديم الدعم والترويج لـ 84 رخصة تجارية مشاركة في الدورة الحالية، بحضور الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، والدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، ومحمد المحمود مساعد المدير العام بالدائرة.

وأوضحت عائشة عبيد العيان مدير إدارة تطوير الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أن تنظيم المعرض يأتي تماشياً مع استراتيجية الدولة في دعم رواد الأعمال، وتوفير منصة وطنية لإبراز منتجاتهم.

حيث تحرص الدائرة على الترويج لمشاريع المواطنين ضمن فئة «رخص الغد» للمواطنين و«رخص فرصة» لغير المواطنين، حيث تم توفير المواقع المناسبة لدعم تلك المشاريع والترويج لها وتقديم الخبرات التي تساعدهم على الترويج لمنتجاتهم والانطلاق بصورة أكبر في عالم ريادة الأعمال.

وأشارت إلى أن المعرض يشهد سنوياً تطوراً لافتاً، حيث استقبلت اللجنة المنظمة للمعرض العديد من الطلبات والتي فاقت عدد الأجنحة المتاحة لعرض المنتجات، بما يؤكد نجاح استراتيجية الدائرة في تشجيع المواطنين على الانخراط في النشاط الاقتصادي ودعم مشاريعهم وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين والمقيمين، وتوفير بيئة استثمارية حاضنة لريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت العيان بأن معرض «لمسات وطنية» في نسخته الرابعة عام 2022 قد حقق نتائج إيجابية، تمثلت في تحقيق إيرادات تجاوزت المليون درهم،.

إضافة إلى رفع إيرادات المشاركين ضمن أجنحة المعرض من أصحاب مشاريع رخص الغد والرخص التجارية والعربات المتنقلة المسجلين بدائرة التنمية الاقتصادية، وجاء ذلك نتيجة الإقبال الملفت من قبل أكثر من 30 ألف زائر من المواطنين والمقيمين والسياح طيلة فترة المعرض، مستفيدين من العروض التجارية المطروحة من قبل 84 منشأة.

ودعت العيان كافة أفراد المجتمع الإماراتي من المواطنين والمقيمين والسياح لمتابعة منصات الدائرة للتعرف على الفعاليات والفقرات المتنوعة المصاحبة للمعرض أسبوعياً، حيث يمثل المعرض وجهة مثالية تجمع العائلات للاستمتاع بالفقرات اليومية بالإضافة للمطاعم والكافيتريات ومسرح العروض الفنية بما يضمن تقديم وجهة شاملة تجمع بين الترفيه والتسوق في ظل تنوع العدد الكبير من المشاريع المشاركة والتي تم اختيارهم بعناية لتقديم مختلف أنواع المنتجات ذات الجودة العالية.

وأشارت إلى أن فريق العمل المسؤول عن إدارة المعرض يقوم بمراجعة حجم المبيعات يومياً للوقوف على التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الأقل ربحية وإيجاد أفضل الطرق لمساعدته على حل تلك التحديات وتسريع انتشاره داخل السوق الإماراتي، مشيراً إلى أن المعرض نجح باستقطاب ودمج أصحاب مشاريع «رخص فرصة» الخاصة بالمقيمين في الدولة، حيث نجحت الدائرة في تأسيس تلك الرخص لغير المواطنين لبدء مشاريعهم الخاصة من المنازل وفق اشتراطات الصحة والسلامة.