«فرانك مولر» السويسرية تضع بصمتها على برج «لندن غيت» في دبي

أعلنت شركة لندن غيت للتطوير العقاري في دولة الإمارات، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة فرانك مولر السويسرية المصنعة للساعات الفاخرة لتقديم جوهر الأناقة في عالم العقارات.



ومن المقرر أن يصبح مشروع لندن غيت عند اكتماله أطول برج سكني بعلامة تجارية فاخرة بطول يصل إلى 450 متراً وأطول برج سكني مزود بساعة عملاقة في العالم، مساهماً بذلك في تطوير ملامح أفق دبي والارتقاء بالمعايير العالمية للمعيشة الفاخرة مع إتاحة الفرصة للتمتع بالمناظر الخلابة.



ويمثل هذا التعاون محطة استثنائية مع دخول شركة فرانك مولر الرائدة إلى عالم العقارات، وهي شركة لطالما عرفت في عالم صناعة الساعات لثلاثة عقودٍ خلت، ما يمنح هذا المشروع بعداً ريادياً آخر في قطاع العقارات بما يتوافق مع سمعة العلامة التجارية ومكانتها.



وقالت إيمان طه، المدير التنفيذي لشركة لندن غيت: «لقد حققت لندن غيت نجاحاً استثنائياً بعد ظهورها لأول مرة في سوق العقارات الإماراتي من خلال مشاريعنا الرائدة التي بيعت شققها بالكامل (مشروع مايا الخامس ومشروعا نادين الأول والثاني)، ويسعدنا الآن وبالتعاون مع شركة فرانك مولر رائدة صناعة الساعات أن نكشف النقاب عن تحفتنا الفنية الجديدة.



نقدم من خلال مشروعنا الأحدث، والذي يجمع الترف المعماري مع الفخامة الخالدة، مساكن تحمل اسم العلامة التجارية فرانك مولر للمرة الأولى على الإطلاق.

ونهدف من خلال هذه الشراكة المتميزة إلى إرساء معايير الرقي والأناقة المعمارية من جديد، وخلق تجربة حية تعكس القيم التي تكرسها علامتا لندن غيت وفرانك مولر التجاريتان ورؤيتهما المشتركة. وسيكون هذا المشروع السكني ذا العلامة التجارية الحصرية بمثابة شهادة تعكس التزامنا بإنشاء مساكن لم يسبق لها مثيل، والتي تتناغم مع جوهر ومكانة العلامة التجارية الشريكة».



من جانبه، أعرب إيرول باليان، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند لدى شركة فرانك مولر، عن سعادته البالغة بتوسيع نطاق أعمال الشركة وأنشطتها في الشرق الأوسط من خلال هذه الشراكة الفريدة مع لندن غيت.

لقد قمنا بدراسة وتحليل سوق العقارات السكنية ذات العلامات التجارية الفاخرة في دولة الإمارات بشكل استراتيجي ساعين لنقل إرث علامتنا التجارية المشبع بالتميز إلى عالم العقارات. كما يسعدنا ويشرفنا العمل مع شريك مثالي ومميز لتحقيق هذا الهدف، وهي شركة لندن غيت للتطوير العقاري والتي تشاطرنا رؤيتنا التجارية وتؤمن بالقيم التي تكرسها شركة فرانك مولر.



إن إطلاق أول مشروع عقاري لفرانك مولر في مدينة عالمية بحجم دبي، التي تعد من أكثر المدن نشاطاً وفخامة وتطوراً حول العالم، يعتبر أمراً مثيراً للاهتمام بحد ذاته.

ومن المتوقع أن يشكل هذا المشروع علامة فارقة في تاريخ فرانك مولر، وأن يترك إرثاً لافتاً في أفق دبي لسنوات طويلة. هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة مميزة في مسيرة علامتنا التجارية، التي ستشهد المزيد من أوجه التعاون الاستثنائي والمبتكرة على غرار شراكتنا مع لندن غيت في جميع أنحاء العالم.

وقد تم تصميم هذا المشروع بالاعتماد على مصممين بارزين لضمان انعكاس الطابع الفريد والمكانة المرموقة لعلامتي لندن غيت وفرانك مولر في كل تفاصيل المشروع. هذا المشروع لا يقتصر على كونه مجرد مجمع سكني، بل يعد تحفة فنية خالدة تجمع بين الروعة المعمارية والأناقة العريقة التي تشتهر بها شركة فرانك مولر.

ومن المقرر الكشف رسمياً عن المشروع السكني الفاخر في يناير 2024، ويتوقع أن تكون الوحدات السكنية جاهزة للسكان بحلول عام 2026.



