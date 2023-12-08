«نتورك إنترناشيونال» و«هواوي» تدعمان المدفوعات الرقمية لمشغلي الخدمات المالية

تعاونت «نتورك إنترناشيونال»، المزود للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ مع شركة هواوي، الشركة العالمية المتخصصة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات، لتوفير خدمات المعالجة الشاملة للبطاقات والمدفوعات المدارة للعميل في مجال الخدمات المالية. وستدعم «نتورك إنترناشيونال» العملاء بعروض المدفوعات الرقمية متعددة القنوات، بما في ذلك إصدار البطاقات، ومعالجة عمليات التحصيل، وإمكانات تحويل المعاملات، إلى جانب خدمات القيمة المضافة.



وباعتبارها أكبر الشركات المتخصصة بحلول الدفع في المنطقة، ستساعد «نتورك إنترناشيونال» المؤسسات وشركات التكنولوجيا المالية ومزودي الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول في التحول إلى نهج رقمي يحقق سرعة أكبر في تنفيذ عمليات الدفع فضلاً عن تعزيز راحة العملاء.



وساهمت حلول «نتورك إنترناشيونال» لمعالجة البطاقات مع تقنيات هواوي المتطورة في تعزيز قدرة المشغل الجديد في سوق المدفوعات على استكشاف واستخدام سبل جديدة مدرة للدخل، بما فيها الخدمات ذات القيمة المضافة مثل الخدمة الذاتية لحاملي البطاقات، وتطبيقات التحكم، وخدمات الولاء. وتوفر الشركة كذلك باقة شاملة من خدمات المدفوعات، بما فيها البطاقات الافتراضية، والترميز، والحماية من عمليات الاحتيال، وغيرها من الحلول.

وقال ناندان مير، الرئيس التنفيذي لمجموعة «نتورك إنترناشيونال»: «يسرنا التعاون مع «هواوي» لتزويد العملاء بحلول وتجارب مدفوعات رقمية سهلة وآمنة. ويرتكز هذا التعاون على خبرتنا الطويلة لمدة 30 عاماً في توفير بنية تحتية راسخة وخدمات مدفوعات رقمية عالمية المستوى للعملاء في المنطقة».

وقال نافنيت ديف، العضو المنتدب والرئيس المشارك لمعالجة المدفوعات في الشرق الأوسط لدى «نتورك إنترناشيونال»:

«باعتبارنا مزوداً رائداً لخدمات المدفوعات الرقمية في المنطقة، يسرنا أن نكون شريكاً مفضلاً لشركة تقنية رائدة مثل «هواوي». لقد شهدت السنوات الثلاث الماضية تحولاً كبيراً في مواقف المستهلكين تجاه المدفوعات الرقمية، حيث ارتفعت مستويات الطلب والتوقعات للحصول على تجارب رقمية سلسة. ونتطلع إلى دعم «هواوي» عبر مجموعة حلولنا الأفضل ضمن فئتها لتسهيل الرحلة الرقمية لمشغلي المدفوعات الرقمية».



وتوفر هواوي عروض خدماتٍ شاملة بالاعتماد على إمكانات هواوي المتميزة في الخدمات الأساسية للأجهزة المحمولة (HMS Core) والخدمات السحابية، مما يسهل عمليات مزودي الخدمات الرقمية في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، والمحافظ الرقمية، وتطوير تطبيقات إدارة الثروات التي تحسن تجربة المستخدم وكفاءة العمليات.

وقال فيليكس ليو، العضو المنتدب لمجموعة أعمال «هواوي كارير» لشبكات الاتصالات في دولة الإمارات: «يسرنا التعاون مع «نتورك إنترناشيونال» في استكشاف مسارات مبتكرة لتسريع وتيرة تطور التجارة الرقمية. وقد دأبت «هواوي» طوال مسيرتها الممتدة لأكثر من 22 عاماً في الإمارات على إرساء أسس التحول الرقمي في الدولة. ويتيح لنا هذا التعاون المساهمة بشكل أكبر في تعزيز مكانة الإمارات الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية داخل المنطقة وخارجها، بالإضافة إلى تعزيز تجارب عملائنا».



