القطاع الخاص الإماراتي يؤسس شراكات لمشاريع تحويلية في أفريقيا

أكد مسؤولون ومشاركون على هامش فعاليات منتدى «التجارة المستدامة في أفريقيا»، والذي اختتمت فعالياته، أمس الخميس، أهمية زيادة مستويات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والقارة السمراء، وخاصة في مواضيع التجارة المستدامة، بما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في النقل والشحن، وأكد المشاركون أهمية التعاون بين القطاع الخاص الاماراتي في اقامة شراكات تؤسس لمشاريع تحويلية جديدة في أفريقيا تدعم النهوض الاقتصادي.

وتضمن المنتدى محادثات ومشاركات استراتيجية مع شخصيات بارزة، تشكل مستقبل التجارة المستدامة على المستوى العالمي، تتمحور حول «تعزيز التجارة الأفريقية للتكيف مع المناخ والتنمية المستدامة»، وخلق مساحة ديناميكية تعزز الابتكار والتعاون والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع الأهداف الأوسع لمؤتمر الأطراف «كوب 28».

إنجازات

فيما أكد صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في «غرفة دبي» الأهمية القصوى للزراعة وتجارة الأغذية بين دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا، مجدداً التزامه بتعزيز زيادة المشاركة مع أفريقيا وعرض إمكانات الشراكات والتعاون ذات المنفعة المتبادلة.

وقال وليد الفلاحي، الرئيس التنفيذي لـ«مركز الإمارات التجاري»: إن الإمكانات التجارية واللوجستية في أفريقيا كبيرة جداً، وهي قائمة على المشاريع الاستراتيجية، التي تعد تعزز مسيرة النمو اقتصادي في أفريقيا.

تضمن المنتدى جلسات حوارية في قضايا: النقل الأخضر واللوجستيات، التي تتناول إمكانات التصدير في أفريقيا، كذلك الطاقة النظيفة بشأن مشاريع الطاقة المستدامة، والتمويل والاستثمارات الخضراء، مع تأكيد الحاجة إلى تمويل للحلول المستدامة، وكذلك في الزراعة والنظم الغذائية.

جهود تعاونية

وسلط البروفيسور بنديكت أوكي أوراماه، رئيس ورئيس مجلس إدارة «البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد»، الضوء على المشهد الديناميكي لقطاع التجارة في أفريقيا، وشارك رؤى حول الجهود التعاونية بين البنك و«مفوضية الاتحاد الأفريقي»، بالإضافة لإطلاق أنظمة دفع جديدة، مما يعكس الالتزام بالنهوض بالآليات المالية للتجارة الأفريقية.

فيما قال آلان إيبوبيسي، الرئيس التنفيذي لمنصة «أفريقيا 50»: تتجسد المنصة في المساعدة لتسريع تقدم البنية التحتية المستدامة في القارة السمراء، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز التجارة وتعزيز التنمية الاقتصادية، ونحن نستفيد من رأسمالنا وعلاقاتنا مع 31 بلداً أفريقياً لتطوير مشاريع جاهزة للاستثمار وتعبئة تمويل القطاع الخاص داخل القارة على الصعيد العالمي.

أضاف إيبوبيسي: نثمن العمل الدؤوب مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نحرص على استكشاف شراكات جديدة مع القطاعين العام والخاص في الإمارات، لتجسيد مشاريع تحويلية جديدة في أفريقيا.