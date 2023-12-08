دو تحصد 4 جوائز من «تيليكوم ريفيو للتميز 2023»

حصدت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أربع جوائز مرموقة في حفل توزيع جوائز التميز من مجلة «تيليكوم ريفيو». وتم تكريم دو بهذه الجوائز تقديراً للإنجازات التي حققتها على مدار العام.

والتي ساهمت في تعزيز تطور قطاع الاتصالات بدولة الإمارات، إلى جانب توفيرها مجموعة متنوعة من التقنيات الثورية التي كان لها تأثير إيجابي ملموس في ازدهار المشهد الرقمي عموماً في الدولة. إضافة إلى ذلك، تمكنت الشركة من تحقيق نمو في صافي أرباحها وتسجيل زيادة ملحوظة في قاعدة عملائها.



وتسلم فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي للشركة، جائزة «أفضل مشغل اتصال» في الشرق الأوسط خلال حفل توزيع الجوائز الذي نظمته المجلة. ونالت دو ثلاث جوائز أخرى، حيث تسلم كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، جائزة «أفضل حل ذكي لإدارة البنية التحتية»، والتي عكست حجم الإمكانات التي تمتلكها دو في توفير الحلول الذكية والخاصة في تحسين البنية التحتية الرقمية لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.

إضافة إلى ذلك، تسلم جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (بالإنابة)، جائزتي «أفضل مزود إقليمي للخدمات السحابية» و«أفضل مبادرة حكومية رقمية»، واللتين سلطتا الضوء على التزام دو في توفير أحدث الحلول التكنولوجية المتقدمة لدفع عجلة التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات.

ويعكس تكريم دو بالجوائز الأربع من «تيليكوم ريفيو» التزام الشركة بتقديم خدمات وحلول اتصال استثنائية لعملائها. وفي معرض حديثه عن الفوز بالجوائز، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «نفخر بحصولنا على هذه الجوائز المرموقة في حفل توزيع جوائز التميز الذي نظمته «تيليكوم ريفيو».

والتي تمثل دليلاً على التزامنا بتقديم خدمات وحلول متميزة وفائقة الجودة لعملائنا في دولة الإمارات. ونحن ملتزمون بمواصلة العمل على دفع عجلة الابتكار وتمكين عملائنا من الأفراد والشركات والهيئات الحكومية من مواكبة متطلبات التحول الرقمي».



ويوفر الحل المبتكر للإدارة الذكية للبنية التحتية الذي طورته دو للمؤسسات إمكانية الانتقال إلى السحابة بكل ثقة، وتسريع اعتماد الحلول والخدمات السحابية، وضمان مستوى أعلى من الأداء. ونظراً لنهجها الشامل وشراكاتها الناجحة مع كبار مزودي الخدمات السحابية، كانت دو أحد أبرز المنافسين على جائزة أفضل مزود لحلول الإدارة الذكية للبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي تكريم دو بجائزة «أفضل مزود للخدمات السحابية» في الشرق الأوسط بعد الإنجاز الذي حققته الشركة أخيراً بتمكين الجهات الحكومية في دبي عبر تزويدها بخدمات حوسبة سحابية آمنة ومتطورة من خلال منصة «سحب دبي الرقمية». وكانت دو قد أطلقت بالشراكة مع هيئة دبي الرقمية منصة دو السحابية المتقدمة ضمن مشروع «سحب دبي الرقمية»، والتي تعمل على توفير وظائف محسنة وأداء أفضل ووفورات في التكاليف للهيئات الحكومية في دبي.

وتقدم منصة دو السحابية المتقدمة خدمات وحلول مؤتمتة ومنسقة، وتوفر سوقاً ببوابة رقمية سلسة للخدمة الذاتية، إضافة إلى تقنيات لأتمتة إدارة الخدمات وإعداد التقارير. وتتوافق المنصة مع سياسات ومعايير الامتثال لإدارة بيئات الحوســبة الســحابية للجهات الحكومية، كما أنها تتميز بإمكانات كبيرة لاستيعاب الزيادة والنمو في متطلبات الأعمال.



إضافة إلى ذلك، سلط فوز دو بجائزة «أفضل حل ذكي لإدارة البنية التحتية» في الشرق الأوسط، الضوء على الشراكة المتميزة بين دو ومايكروسوفت آزور، والتي تهدف إلى تعزيز الابتكار وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتقديم حلول متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والاستدامة والأمن السيبراني.

وتم تكريم دو بجائزة «أفضل مبادرة حكومية رقمية» في الشرق الأوسط تقديراً لجهودها في تطوير حلول مبتكرة من خلال تعاونها مع بلدية دبي لإحداث تحولات إيجابية في قطاع الحدائق والترفيه.

حيث ساهمت دو بتطوير منصة رقمية لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مصممة خصيصاً لدعم الجهات المعنية بتحسين التجارب في قطاع الترفيه وجودة الحياة. وتوفر هذه المنصة المتقدمة، التي ابتكرتها بلدية دبي، تذاكر رقمية، وإمكانية التحقق من هويات الزوار بسلاسة، ما يساهم في تعزيز تجارب زوار قطاع الحدائق والمرافق الترفيهية في دبي.

