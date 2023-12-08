315 ألف يورو.. ماذا يمكن لهذا المبلغ شراؤه في عقارات دبي؟

عقد موقع «ذا إيريش تايم» مقارنة بين عددٍ من البلدان، استناداً لمبلغ بقيمة 315 ألف يورو، وماذا يمكن أن يشتري هذا المبلغ في أيرلندا، وفرنسا، والدنمارك، ودبي، والمكسيك.

وقال الموقع إنَّ هذا المبلغ يمكن أن يشتري شقّة في إمارة دبي (الإمارات)، ومنازل للعطلات على بحر الشمال (الدنمارك)، وفي سان ميغيل دي الليندي (المكسيك)، أو منزل تم تجديده في كلويس (فرنسا)، أو شقة في آركلو (أيرلندا).

وأشار الموقع إلى أنَّ مبلغ 315 ألف يورو، يمكن أن تشتري شقة مساحتها 166 متراً مربّعاً، والتي تتكون من غرفتي نوم، حيث تقع الشقة في المبنى الفينيسي في مدينة دبي الرياضية، ضمن مجموعة من مجمعات الفلل والمجمعات السكنية، مشيراً إلى أنَّ الوحدة بها كل وسائل الراحة، كما تشمل المرافق المتوفرة في الموقع حمامات سباحة وصالة ألعاب رياضية ومطاعم ومنطقة لعب للأطفال، ويبلغ سعرها نحو 268.098 جنيهاً إسترلينياً، بما يعادل 310.396 يورو.

بينما في أيرلندا؛ فيمكن أن تشتري وحدة تبلغ مساحتها 170 متراً مربعاً في قرية مارينا في مدينة آركلو، وتتوزع على ثلاثة طوابق في مجمع، وتوجد أربع غرف نوم والطابق العلوي يتمتع بإطلالات بحرية رائعة.

في حين أنَّ نفس المبلغ في فرنسا؛ يمكن أن يشتري منزلاً مكوّناً من 5 غرف نوم في وسط قرية كلويس، ويبلغ مساحته 175 متراً مربعاً، والذي تم تجديد التصميمات الداخلية على يد حرفيين محليين، ويحتوي على حديقة مغلقة تبلغ مساحتها 0.3 فدان، مع حظيرة مجددة ومبنى خارجي وبئر، وذلك بقيمة 310.000 يورو.

وفي الدنمارك في شمال جوتلاند، يمكن لمبلغ 308 آلاف يورو، أن يشتري بيت العطلات بالقرب من الكثبان الرملية على بعد بضع دقائق فقط سيراً على الأقدام من ساحل بحر الشمال، والذي يعود إلى عام 2005، ويحتوي على 4 غرف نوم بمساحة أرضية تبلغ 140 متراً مربعاً.

وفي المكسيك وتحديداً في غواناخواتو، يمكن شراء منزل بمبلغ 311 ألف يورو، المكوَّن من 3 غرف نوم في سان ميغيل دي الليندي، بمساحة إجمالية 179 متراً مربعاً، وهو واحد من بين 45 مسكناً في المنطقة، ويحتوي على نظام تجاري لتنقية المياه وأرضية رخامية.