طرح فلل «يوتوبيا» بأسلوب حياة المنتجعات الهادئة في «داماك هيلز»



كشفت داماك العقارية، شركة التطوير العقاري الفاخر في المنطقة، النقاب عن مجموعة «يوتوبيا» من الفلل الحصرية المستوحاة من أسلوب حياة المنتجعات في مجتمع داماك هيلز الراقي.



تضم «يوتوبيا» 27 فيلا فقط، تضم كل واحدة منها حوض سباحة إنفينيتي، ومساحات ترفيهية في الدور السفلي، ومواقف دائرية متحركة تحت الأرض لركن السيارات.



تتوفر الفلل بمساحات مختلفة، تبدأ من خمس غرف نوم وصولاً إلى فلل مؤلفة من سبع غرف نوم، صممت بدقة متناهية لتسمح بدخول أكبر قدر ممكن من الضوء الطبيعي أثناء النهار، كما تتميز بإطلالاتها الخلابة على ملعب ترمب الدولي للغولف، ومن الخارج تتميز واجهات الفلل بتصاميمها العصرية، التي تزدان بالخطوط الهندسية الأنيقة المتناغمة مع المعادن المتلألئة والرخام الفاخر.



تعليقاً على ذلك قال محمد الطحاينة، المدير العام للمشاريع في داماك العقارية: «تشهد فئة العقارات الفاخرة في دبي ارتفاعاً كبيراً في الطلب من قبل المستثمرين والمستخدمين النهائيين، على وجه التحديد، لذا فإن طرح فلل فاخرة بتشطيبات عالية الجودة لم يعد كافياً، حيث بات العميل يبحث عن أسلوب حياة متكامل، يوفر له كافة مقومات الرفاهية والراحة، وهو ما حرصنا عليه في مجموعة يوتوبيا الفائقة الفخامة، التي توفر طيفاً واسعاً من متطلبات الرفاهية والفخامة».



بالإضافة إلى تلك المزايا المتوفرة في الفلل سيحظى السكان بفرصة الاستمتاع بمجموعة متنوعة من وسائل الراحة والمرافق الخدمية والترفيهية في مجتمع داماك هيلز.



من أبرز هذه المرافق مسبح «ماليبو باي» الشاطئي، الذي يتميز بأمواجه الاصطناعية، التي تثري تجربة السكان، كما يمكن لمحترفي الغولف ممارسة رياضتهم المفضلة في ملعب ترمب الدولي للغولف، بينما توفر إسطبلات الخيول دروساً احترافية لتعليم ركوب الخيل والفروسية، أما محبو الحيوانات الأليفة فيمكنهم اصطحاب حيواناتهم المفضلة إلى متنزه الكلاب، كما يضم داماك هيلز طيفاً واسعاً من المرافق الرياضية المتنوعة، بما في ذلك ملاعب كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة، ورياضة كرة المضرب «التنس» والكريكيت وغيرها.



وضمن استراتيجيتها في البناء المستدام حرصت داماك على إنشاء ممرات أنيقة بين الفلل باستخدام مواد محلية ومستدامة، وهو دليل إضافي على حرص الشركة على تطبيق الاستدامة في كافة مشاريعها.



وتماشياً مع أهداف دولة الإمارات في تحقيق صافي انبعاثات صفرية اتخدت شركة داماك خطوات ملموسة في هذا الجانب، واستعرضت أحدث خططها وتوجهاتها في الاستدامة في معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية الخامس والعشرين، الذي اختتم مؤخراً بتنظيم من هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا». بالإضافة إلى ذلك تمكنت داماك من الحصول على تصنيف متميز بواقع 18.3 نقطة على مؤشر «ساستيناليتيكس» العالمية لتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.



في سياق متصل حصل مشروع داماك لاجونز، مؤخراً على شهادة (LEED) البلاتينية في فئة المدن والمجتمعات، ليصبح من أوائل المجتمعات السكنية الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تنال هذه الشهادة.

ووفقاً للأبحاث فإن المباني الحاصلة على شهادة LEED تحظى بمتوسط إيجارات هو الأعلى عالمياً، في حين أن معدلات إيجار الوحدات السكنية تتراوح عادة من المتوسط إلى 20% فوق المتوسط، كما نسبة إشغال الأبنية الخضراء تزيد بنحو 4% عن الأبنية التقليدية، لذا من المتوقع أن تعزز شهادة LEED البلاتينية من ارتفاع حجم الإقبال على العقارات في مجتمع داماك لاجونز.