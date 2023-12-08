750 عارضاً من 35 دولة يشاركون في «عرب بلاست» بدبي 13 ديسمبر

أعلنت إدارة معرض «عرب بلاست» عزمها تنظيم الدورة الـ 16 من الحدث، خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري بمركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض.



ويعتبر معرض «عرب بلاست»، الذي يقام مرة كل عامين، الفعالية التجارية العالمية الرائدة لقطاع البلاستيك والبتروكيماويات والتغليف وصناعة المطاط في منطقة الشرق الأوسط.



وقال نضال محمد مدير عام شركة الفجر للمعلومات والخدمات، المنظمة للمعرض: «إن الدورة الجديدة ستقام بمشاركة 750 عارضاً من 35 دولة، من بينها الهند وأوروبا وتايوان والصين ودول مجلس التعاون الخليجي».



وأضاف للصحفيين: «يعرض الحدث مجموعة متنوعة من المنتجات والتقنيات والحلول، التي تشكل مستقبل قطاعي البلاستيك والبتروكيماويات والمطاط في المنطقة».



وستقدم شركات بروج الإماراتية، وأوكيو العمانية، وبتروكيميكل السعودية، إلى جانب شركات كبرى بالعالم، أحدث التقنيات خلال المعرض.



وأكد نضال محمد دور المعرض في الكشف عن التقنيات المتطورة في مجالات البلاستيك وإعادة التدوير والبتروكيماويات، والصناعات المرتبطة بها.



وأضاف: «مع الأخذ في الاعتبار المبادرات الحكومية المتخذة لتلبية المعايير العالمية لحماية البيئة فإن هذا الحدث يعد منصة لقادة الصناعة لتقديم التطورات التكنولوجية، التي تدفع نحو مستقبل مستدام».



من جانبه أكد رشيد مبيض، مدير المعرض: «إن الدورة الجديدة ستواصل دفع خطط الابتكار والاستدامة والتعاون في صناعات البلاستيك والبتروكيماويات»، مضيفاً: «يهدف المعرض إلى وضع معايير عالية للوعي البيئي والاستدامة ونمو الأعمال».



وتابع: «نظراً لموقع دبي الاستراتيجي كبوابة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يحتل»عرب بلاست«منصة للمصنعين والقائمين بإعادة التدوير والتجار ورجال الأعمال، الذين يتطلعون إلى توسيع آفاقهم واغتنام الفرص الجديدة في الشرق الأوسط وخارجه».



