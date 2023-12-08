ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 17487 قتيلاً

ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين في غزة اليوم الجمعة إلى 17487 شخصا بفعل هجمات إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي إن 313 فلسطينيا قتلوا وأصيب 558 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية، وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الانقاض وفي الطرقات يتعذر انتشالهم.

وذكر القدرة أن ذلك يرفع إجمالي حصيلة القتلى إلى 17487 فيما بلغ عدد المصابين 46480 مصابا، مضيفا أن 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

وقال القدرة إن الجيش الإسرائيلي يمنع وصول سيارات الاسعاف لانتشال القتلى والجرحى من المناطق التي تتواجد فيها قواته العسكرية ويتعمد ترك الجرحى ينزفون حتى الموت.

ولفت إلى أن غارات إسرائيل المستمرة على قطاع غزة أدت إلى خروج 26 مستشفى و55 مركزا صحيا عن الخدمة، مطالبا بتوفير ممر إنساني آمن لضمان تدفق الإمدادات الطبية والوقود وخروج مئات الجرحى يوميا للعلاج في الخارج.

في هذه الأثناء استنكرت حركة (حماس) اعتقال الجيش الإسرائيلي مئات الفلسطينيين خلال توغله في شمال قطاع غزة وتجريدهم من ملابسهم وتصويرهم.

واعتبرت الحركة في بيان لها أن الاعتقالات "تعبر عن عمل مرتزقة ومليشيات إرهابية منفلتة من كل القيم والأعراف والقوانين".

في هذه الأثناء طالبت الرئاسة الفلسطينية جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال انعقاد المجلس مساء اليوم في نيويورك، بالتصويت لصالح مشروع القرار الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، استنادا للمادة 99 لميثاق الأمم المتحدة، وذلك طبقا للقانون الدولي الإنساني.

وقالت الرئاسة في بيان إنه حان الوقت لأن يتم اتخاذ هذا القرار، لوقف "حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية".

وطالبت الرئاسة بتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة "نتيجة تعمد سلطات الاحتلال إعاقة وصولها للمواطنين الفلسطينيين، الأمر الذي أوجد كارثة مروعة".

كما حثت على ضرورة إرسال وفد من أعضاء مجلس الأمن للاطلاع عن كثب على المأساة الإنسانية التي حلت بقطاع غزة، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من القتلى والجرحى.



