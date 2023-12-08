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الولايات المتحدة تبلغ مجلس الأمن معارضتها وقف إطلاق النار في غزة

12/8/2023 3:00:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي المنعقد الجمعة معارضتها وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال نائب المندوبة الأمريكية روبرت وود "في حين تدعم الولايات المتحدة بشدة السلام المستدام الذي يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بأمن وسلام، لا ندعم الدعوات الى وقف فوري لإطلاق النار"، معتبرا أن ذلك "سيؤدي فقط الى زرع بذار الحرب المقبلة، لأن لا رغبة لحماس برؤية سلام مستدام أو حل الدولتين".


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