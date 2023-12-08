غوتيريش: لا توجد حماية فعالة للمدنيين في غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة إنه لا توجد حماية فعالة للمدنيين في غزة وإنه لا يوجد مكان آمن في القطاع.

جاءت تصريحاته قبل ساعات من تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مطلب وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.



