غوتيريش: لا توجد حماية فعالة للمدنيين في غزة
التاريخ
12/8/2023 3:00:16 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة إنه لا توجد حماية فعالة للمدنيين في غزة وإنه لا يوجد مكان آمن في القطاع.
جاءت تصريحاته قبل ساعات من تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مطلب وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
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