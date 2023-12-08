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ماكرون يندد بعنف المستوطنين الإسرائيليين في اتصال مع نتنياهو

12/8/2023 3:00:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم "الجمعة" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إنهاء الهجمات العنيفة التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال مكتب ماكرون في الإليزيه إن الجانبين أجريا مكالمة هاتفية "الجمعة" أكد ماكرون خلالها من جديد ضرورة حماية السكان المدنيين في غزة وتحدث مع نتنياهو عن أهمية التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وجدد ماكرون التأكيد على تضامن فرنسا مع إسرائيل في حربها ضد الإرهاب، لكنه طلب من نتنياهو "اتخاذ الإجراءات اللازمة" لإنهاء هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتزايدت أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وأدان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون اليهود ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، قائلا إنه في دولة القانون ليس من حق أحد استخدام القوة إلا الشرطة والجيش.

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