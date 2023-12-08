الجيش الإسرائيلي يعترف بفشله في تحرير رهائن من قبضة حماس

اعترف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بفشل قواته في تنفيذ عملية كانت تهدف لتحرير رهائن من قبضة حركة حماس في قطاع غزة.

وقال متحدث باسم الجيش إن جنديين أصيبا بجروح خطيرة أثناء العملية، معتبرا أنها "لم تنجح"، من دون أن يعطي المزيد من التفاصيل.

وكانت حماس قد أعلنت في وقت سابق من الجمعة، أنها أحبطت محاولة لتحرير رهائن نفذتها قوات خاصة إسرائيلية في غزة.

وأكدت الحركة "مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بالإضافة إلى مصرع أحد الرهائن"، في عملية التحرير الفاشلة.

وقال بيان حماس إن المحتجز القتيل كان جنديا أسيرا واسمه ساعر باروخ (25 عاما).

ومن بين حوالي 240 شخصا احتجزوا رهائن في هجوم حماس يوم 7 أكتوبر الماضي، لا يزال أكثر من 130 شخصا محتجزين في غزة، بعدما أعيد آخرون خلال الهدنة التي استمرت أسبوعا.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية وفاة بعضهم غيابيا.

وأكدت الحركة "مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بالإضافة إلى مصرع أحد الرهائن"، في عملية التحرير الفاشلة.

وقال بيان حماس إن المحتجز القتيل كان جنديا أسيرا واسمه ساعر باروخ (25 عاما).

ومن بين حوالي 240 شخصا احتجزوا رهائن في هجوم حماس يوم 7 أكتوبر الماضي، لا يزال أكثر من 130 شخصا محتجزين في غزة، بعدما أعيد آخرون خلال الهدنة التي استمرت أسبوعا.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية وفاة بعضهم غيابيا.

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