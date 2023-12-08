الجيش الإسرائيلي يعترف بفشله في تحرير رهائن من قبضة حماس

(MENAFN
- Al-Bayan)
اعترف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بفشل قواته في تنفيذ عملية كانت تهدف لتحرير رهائن من قبضة حركة حماس في قطاع غزة.
وقال متحدث باسم الجيش إن جنديين أصيبا بجروح خطيرة أثناء العملية، معتبرا أنها "لم تنجح"، من دون أن يعطي المزيد من التفاصيل.
وكانت حماس قد أعلنت في وقت سابق من الجمعة، أنها أحبطت محاولة لتحرير رهائن نفذتها قوات خاصة إسرائيلية في غزة.
وأكدت الحركة "مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بالإضافة إلى مصرع أحد الرهائن"، في عملية التحرير الفاشلة.
وقال بيان حماس إن المحتجز القتيل كان جنديا أسيرا واسمه ساعر باروخ (25 عاما).
ومن بين حوالي 240 شخصا احتجزوا رهائن في هجوم حماس يوم 7 أكتوبر الماضي، لا يزال أكثر من 130 شخصا محتجزين في غزة، بعدما أعيد آخرون خلال الهدنة التي استمرت أسبوعا.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية وفاة بعضهم غيابيا.
وأكدت الحركة "مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بالإضافة إلى مصرع أحد الرهائن"، في عملية التحرير الفاشلة.
وقال بيان حماس إن المحتجز القتيل كان جنديا أسيرا واسمه ساعر باروخ (25 عاما).
ومن بين حوالي 240 شخصا احتجزوا رهائن في هجوم حماس يوم 7 أكتوبر الماضي، لا يزال أكثر من 130 شخصا محتجزين في غزة، بعدما أعيد آخرون خلال الهدنة التي استمرت أسبوعا.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية وفاة بعضهم غيابيا.
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