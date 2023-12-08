Saturday, 09 December 2023 12:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش الإسرائيلي يعترف بفشله في تحرير رهائن من قبضة حماس

12/8/2023 3:00:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعترف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بفشل قواته في تنفيذ عملية كانت تهدف لتحرير رهائن من قبضة حركة حماس في قطاع غزة.

وقال متحدث باسم الجيش إن جنديين أصيبا بجروح خطيرة أثناء العملية، معتبرا أنها "لم تنجح"، من دون أن يعطي المزيد من التفاصيل.

وكانت حماس قد أعلنت في وقت سابق من الجمعة، أنها أحبطت محاولة لتحرير رهائن نفذتها قوات خاصة إسرائيلية في غزة.

وأكدت الحركة "مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بالإضافة إلى مصرع أحد الرهائن"، في عملية التحرير الفاشلة.

وقال بيان حماس إن المحتجز القتيل كان جنديا أسيرا واسمه ساعر باروخ (25 عاما).

ومن بين حوالي 240 شخصا احتجزوا رهائن في هجوم حماس يوم 7 أكتوبر الماضي، لا يزال أكثر من 130 شخصا محتجزين في غزة، بعدما أعيد آخرون خلال الهدنة التي استمرت أسبوعا.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية وفاة بعضهم غيابيا.

وأكدت الحركة "مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بالإضافة إلى مصرع أحد الرهائن"، في عملية التحرير الفاشلة.

وقال بيان حماس إن المحتجز القتيل كان جنديا أسيرا واسمه ساعر باروخ (25 عاما).

ومن بين حوالي 240 شخصا احتجزوا رهائن في هجوم حماس يوم 7 أكتوبر الماضي، لا يزال أكثر من 130 شخصا محتجزين في غزة، بعدما أعيد آخرون خلال الهدنة التي استمرت أسبوعا.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية وفاة بعضهم غيابيا.

اقرأ أيضاً:

ماكرون يحث نتانياهو على فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات إلى غزة

الجيش الإسرائيلي يعترف بفشله في تحرير رهائن من قبضة حماس

البيت الأبيض: بإمكان إسرائيل فعل المزيد لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين

10 قتلى
في قصف إسرائيلي لمنزل بخان يونس جنوب غزة


MENAFN08122023000110011019ID1107562266

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث