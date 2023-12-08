سامح شكري : إسرائيل تحدد المسموح لهم العبور من معبر رفح

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن إسرائيل هي التي تحدد المسموح لهم بالعبور من معبر رفح من قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها ترسل للجانب المصري قائمة بأسمائهم.

وأوضح شكري في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية: "الأمر متروك للإسرائيليين تمامًا لتحديد وتقديم قوائم بأسماء الأشخاص الذين يمكنهم الخروج من معبر رفح، وعندما يفعلون ذلك، نقوم بتسهيل العودة إلى الوطن".

وأضاف شكري إن "كل هذا للحفاظ على معبر رفح، وليس للتأثير على الإطلاق على تدفق المساعدات الإنسانية"، مشيرًا إلى أنه يجب على الشعب الفلسطيني أن يعبر عن رأيه فيمن سيحكم القطاع.

وقال شكري : "كل التقارير الواردة من وكالات الأمم المتحدة تشير إلى أن هناك كارثة إنسانية" ستحل في غزة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن "تصفية القضية الفلسطينية بإزالة كل الفلسطينيين من الأرض غير مقبول" ومؤكدًا أن ذلك "انتهاك للقانون الدولي الإنساني".

وتعليقًا على تفعيل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المادة

99 ، قال شكري :

"بالتأكيد سيقوم الأمين العام بتفعيل المادة 99 نظرًا إلى مسؤوليته في تقييم مجلس الأمن لأي تهديد للسلام والأمن الدوليين"، مضيفًا: "كل التقارير الواردة من وكالات الأمم المتحدة تشير إلى أن هناك كارثة، كارثة إنسانية ستحل من حيث الظروف. في الوقت الحالي، يعاني المدنيون في غزة من نقص الغذاء والمأوى والرعاية الطبية والصرف الصحي والرعاية الصحية. وهذا أمر كارثي تمامًا".

كما تطرق وزير الخارجية المصري إلى قضية خروج الفلسطينيين عبر معبر رفح وسبب رفض مصر مغادرة سكان غزة القطاع وانتقالهم إلى سيناء قائلًا: "سيشكل هذا انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني. أي شكل من النزوح، سواء كان داخليًا أو خارجيًا، يعتبر انتهاكًا، ولن نصبح طرفًا في مثل هذا الانتهاك".

وتابع بالقول: "لكن الفلسطينيين أنفسهم لا يريدون المغادرة، ويجب ألا يتم تهجيرهم قسراً. تصفية القضية الفلسطينية بإزالة كل الفلسطينيين من الأرض غير مقبول وكما قلت فإنه انتهاك للقانون الدولي الإنساني".



