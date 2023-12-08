سامح شكري : إسرائيل تحدد المسموح لهم العبور من معبر رفح

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن إسرائيل هي التي تحدد المسموح لهم بالعبور من معبر رفح من قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها ترسل للجانب المصري قائمة بأسمائهم.
وأوضح شكري في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية: "الأمر متروك للإسرائيليين تمامًا لتحديد وتقديم قوائم بأسماء الأشخاص الذين يمكنهم الخروج من معبر رفح، وعندما يفعلون ذلك، نقوم بتسهيل العودة إلى الوطن".
وأضاف شكري إن "كل هذا للحفاظ على معبر رفح، وليس للتأثير على الإطلاق على تدفق المساعدات الإنسانية"، مشيرًا إلى أنه يجب على الشعب الفلسطيني أن يعبر عن رأيه فيمن سيحكم القطاع.
وقال شكري : "كل التقارير الواردة من وكالات الأمم المتحدة تشير إلى أن هناك كارثة إنسانية" ستحل في غزة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن "تصفية القضية الفلسطينية بإزالة كل الفلسطينيين من الأرض غير مقبول" ومؤكدًا أن ذلك "انتهاك للقانون الدولي الإنساني".
وتعليقًا على تفعيل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المادة
99 ، قال شكري :
"بالتأكيد سيقوم الأمين العام بتفعيل المادة 99 نظرًا إلى مسؤوليته في تقييم مجلس الأمن لأي تهديد للسلام والأمن الدوليين"، مضيفًا: "كل التقارير الواردة من وكالات الأمم المتحدة تشير إلى أن هناك كارثة، كارثة إنسانية ستحل من حيث الظروف. في الوقت الحالي، يعاني المدنيون في غزة من نقص الغذاء والمأوى والرعاية الطبية والصرف الصحي والرعاية الصحية. وهذا أمر كارثي تمامًا".
كما تطرق وزير الخارجية المصري إلى قضية خروج الفلسطينيين عبر معبر رفح وسبب رفض مصر مغادرة سكان غزة القطاع وانتقالهم إلى سيناء قائلًا: "سيشكل هذا انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني. أي شكل من النزوح، سواء كان داخليًا أو خارجيًا، يعتبر انتهاكًا، ولن نصبح طرفًا في مثل هذا الانتهاك".
وتابع بالقول: "لكن الفلسطينيين أنفسهم لا يريدون المغادرة، ويجب ألا يتم تهجيرهم قسراً. تصفية القضية الفلسطينية بإزالة كل الفلسطينيين من الأرض غير مقبول وكما قلت فإنه انتهاك للقانون الدولي الإنساني".
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