الانهيار يلاحق (إيلات) بعد اخلاء الاف المستوطنين

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
قالت وسائل إعلام عبرية أنّ مستوطنة "إيلات" (أم الرشراش)، "تعيش حالة انهيار اقتصادي" مع وجود 35 ألفاً ممن تمّ إخلاؤهم سابقاً، فيها.
وذكرت القناة الـ"12" ، أنّه جرى تسجيل ارتفاع حاد في البطالة، وانخفاض في نشاط الأعمال وغياب المساعدة في "إيلات".
وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "معاريف" ، أنّ بورصة "تل أبيب" افتتحت على انخفاض، صباح الخميس.
وتزداد مشكلات "إيلات" على وقع الضربات اليمنية التي تستهدف مناطق عسكرية للاحتلال في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، وفق ما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع.
يُشار إلى أنّ "إيلات" تقع على ساحل خليج العقبة في البحر الأحمر.
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