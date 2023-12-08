الانهيار يلاحق (إيلات) بعد اخلاء الاف المستوطنين

MENAFN - Khaberni) خبرني -قالت وسائل إعلام عبرية أنّ مستوطنة "إيلات" (أم الرشراش)، "تعيش حالة انهيار اقتصادي" مع وجود 35 ألفاً ممن تمّ إخلاؤهم سابقاً، فيها.

وذكرت القناة الـ"12" ، أنّه جرى تسجيل ارتفاع حاد في البطالة، وانخفاض في نشاط الأعمال وغياب المساعدة في "إيلات".

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "معاريف" ، أنّ بورصة "تل أبيب" افتتحت على انخفاض، صباح الخميس.

وتزداد مشكلات "إيلات" على وقع الضربات اليمنية التي تستهدف مناطق عسكرية للاحتلال في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، وفق ما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع.

يُشار إلى أنّ "إيلات" تقع على ساحل خليج العقبة في البحر الأحمر.