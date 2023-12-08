Saturday, 09 December 2023 12:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الانهيار يلاحق (إيلات) بعد اخلاء الاف المستوطنين

12/8/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
قالت وسائل إعلام عبرية أنّ مستوطنة "إيلات" (أم الرشراش)، "تعيش حالة انهيار اقتصادي" مع وجود 35 ألفاً ممن تمّ إخلاؤهم سابقاً، فيها.

وذكرت القناة الـ"12" ، أنّه جرى تسجيل ارتفاع حاد في البطالة، وانخفاض في نشاط الأعمال وغياب المساعدة في "إيلات".

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "معاريف" ، أنّ بورصة "تل أبيب" افتتحت على انخفاض، صباح الخميس.

وتزداد مشكلات "إيلات" على وقع الضربات اليمنية التي تستهدف مناطق عسكرية للاحتلال في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، وفق ما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع.

يُشار إلى أنّ "إيلات" تقع على ساحل خليج العقبة في البحر الأحمر.

MENAFN08122023000151011027ID1107562263

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث