(القاضي الرحيم) يعلن إصابته بالسرطان - فيديو

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن القاضي الأمريكي الشهير فرانك كابريو الملقب بـ"القاضي الرحيم" إصابته بسرطان البنكرياس، طالبا من متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي الدعاء له.

وأوضح كابريو أنه احتفل مؤخرا بعيد ميلاده السابع والثمانين، وقال في فيديو نشره عبر فيسبوك: "عيد ميلادي الأخير كان مختلفا، لأنني كنت أشعر بالتعب، وخضعت للفحص الطبي، ولم يكن تقرير الطبيب جيدا، لقد تم تشخيصي بسرطان البنكرياس، وهو مرض خبيث".

وأشار إلى خضوعه للعلاج تحت إشراف فريق من الأطباء الرائعين، منوها أنه يدعو الله أن يرشدهم لإيجاد العلاج المناسب له،

لأنه مستعد لمحاربة السرطان قدر المستطاع.

وأكد فرانك كابريو أنه يحتاج إلى دعوات الجميع، التي يؤمن أنها ستكون سلاحا قويا في مواجهته للمرض إلى جانب العلاج، قائلا: "مجرد معرفتي أنكم تفكرون بي يعني لي الكثير، شكرا لرسائلكم السابقة ودعمكم وحبكم، ولا تنسوا أن تدعو لي، سأقدر ذلك".

يذكر أن القاضي فرانك كابريو اشتهر ببرنامجه "Caught in Providence"، حيث يستمع إلى قضايا الأشخاص الحقيقيين في محكمة بروفيدانس البلدية، ويصدر أحكاما مخففة يراعي خلالها ظروفهم الإنسانية، ما جعل الجمهور يمنحه لقب "القاضي الرحيم".