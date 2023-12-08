ذوي الإعاقة مواعيد اللجان الطبية عبر رسائل نصية بدءا من الأحد

ذوي الإعاقة مواعيد اللجان الطبية عبر رسائل نصية بدءا من الأحد
التاريخ
12/8/2023 2:45:25 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
اعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة انه بدءا من يوم الاحد المقبل، سيتم إرسال رسائل نصية بأوقات ومواعيد اللجان الطبية تدريجيا.
وأهابت لهيئة بالمراجعين للحضور قبل الموعد المحدد بـ 15 دقيقة.
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