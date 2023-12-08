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مساعد آمر القوة الجوية ترأس وفد الجيش الكويتي الزائر لمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية في مصر

12/8/2023 2:45:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ترأس مساعد آمر القوة الجوية اللواء الركن طيار بندر سالم المزين وفد الجيش الكويتي الزائر للمعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية «إيدكس 2023» المقام في جمهورية مصر العربية والذي تم تنظيمه من 4 وحتى 7 من ديسمبر الجاري.
قام اللواء المزين والوفد المرافق له بجولة تفقدية لأجنحة المعرض والمرور على عدد من الشركات العارضة واستمع من ممثلي الشركات إلى شرح لما تتضمنه المعروضات لأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية المتطورة في مجال الصناعات الدفاعية.
وضمن اللقاءات الثنائية لكبار قادة القوات المسلحة على هامش فعاليات المعرض، التقى آمر القوة البحرية العميد الركن بحري هزاع العلاطي بنظيره المصري الفريق بحري أشرف إبراهيم عطوة.
شارك في فعاليات المعرض 400 جهة من كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي يمثلون 42 دولة.

MENAFN08122023000130011022ID1107562252

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