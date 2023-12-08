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سفيرنا في طهران قدم أوراق اعتماده سفيرا محالا لدى تركمانستان

12/8/2023 2:45:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدم سفيرنا لدى طهران بدر المنيخ أوراق اعتماده سفيرا محالا للكويت لدى تركمانستان لرئيسة البرلمان دنيا غولمانوفا في مراسم اقيمت بالعاصمة عشق آباد.
وقالت سفارتنا لدى إيران في بيان تلقت «كونا» نسخة منه إن السفير المنيخ نقل خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتمنياتهما لرئيس تركمانستان سردار محمدوف ولشعب تركمانستان الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.
وأشاد السفير المنيخ خلال هذه المناسبة بمستوى العلاقات بين البلدين والتي قاربت الـ28 عاما معربا عن تطلع الكويت إلى العمل على تعزيز وتطوير تلك العلاقات المتميزة لتشمل مختلف المجالات ومواصلة التشاور وتبادل الآراء حول القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وأكد حرص الكويت على الدفع بالعلاقات الثنائية مع تركمانستان بما يلبي طموحات حكومتي وشعبي البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

MENAFN08122023000130011022ID1107562251

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