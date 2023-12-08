منح موظفة في الغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدر رئيس مجلس الإدارة العامة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية قرارا بمنح موظفة صفة الضبطية القضائية.
وجاء في القرار:
مادة أولى
تمنح جمانة محمود الصيرفي ـ الوظيفة: فني مساعد تغذية، صفة الضبطية القضائية، عملا بمواد قانون انشاء الهيئة العامة والتغذية رقم 112 لسنة 2013 واللوائح المنفذة له المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019 والقرار الاداري رقم 255 لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الاداري رقم 307 لسنة 2021.
مادة ثانية
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخه ويبلغ من يلزم بتنفيذه.
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