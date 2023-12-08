تعديل ضوابط تقدير الاحتياج لعمالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 15 عاملا لأنشطة قطاع الوجبات الغذائية

MENAFN - Al-Anbaa) أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد قرارا بتعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2016 بشأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وجاء في القرار:

مادة أولى

يستبدل البند رقم 1 من المادة رقم 6 من القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2016 ليصبح نصه التالي:

يتم تقدير عدد 10 عمال عند فتح ملف للعمالة لكل ترخيص عدا بعض انشطة قطاع الوجبات الغذائية ـ والتي يتم تحديدها بموجب قرارات وتعاميم الهيئة العامة للقوى العاملة ـ حيث يتم تقدير عدد 15 عاملا.

يتم منح عدد 5 عمال عند تصنيف الترخيص، ويستكمل باقي الاعداد المذكورة اعلاه بعد التفتيش اللاحق من قبل وحدة تقدير احتياج خدمة اصحاب الاعمال وذلك للتأكد من مزاولة النشاط وجاهزية المنشأة، والتحقق من الحاجة الفعلية لها.

مادة ثانية

يلغى العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2021 بشأن مدة انتقال الأيدي العاملة بين اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) ويسري العمل بأحكام المادة 14 من القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2016.

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالف احكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.