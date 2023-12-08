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وزير الخارجية القطرى: الأولوية الأولى وقف الحرب فى قطاع غزة

12/8/2023 2:38:22 PM
(MENAFN- Youm7) قال وزير الخارجية القطرى محمد بن عبد الرحمن آل ثانى: "نعتقد أن هناك واجبا أخلاقيا على المجتمع الدولى لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين في غزة"، مضيفا أن الأولوية هي وقف الحرب وإيجاد حل لأزمة الرهائن عبر التفاوض.

وأضاف
خلال في جلسة حوارية حول تطور الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية أن الأولوية الأولى لوفق الحرب في غزة، والتحدث عن الأسرى، والمجتمع الدولى لم يدعم غزة على الصعيد السياسى، ولا بد من منح مساحة سياسية للشعب الفلسطيني، وحصولهم على الحقوق الشرعية.

وشارك وزراء خارجية مصر والأردن وقطر والسعودية في جلسة حوارية حول تطور الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب.







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