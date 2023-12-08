وزير الخارجية القطرى: الأولوية الأولى وقف الحرب فى قطاع غزة

وأضاف

خلال في جلسة حوارية حول تطور الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية أن الأولوية الأولى لوفق الحرب في غزة، والتحدث عن الأسرى، والمجتمع الدولى لم يدعم غزة على الصعيد السياسى، ولا بد من منح مساحة سياسية للشعب الفلسطيني، وحصولهم على الحقوق الشرعية.

وشارك وزراء خارجية مصر والأردن وقطر والسعودية في جلسة حوارية حول تطور الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب.