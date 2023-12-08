وزير الخارجية القطرى: الأولوية الأولى وقف الحرب فى قطاع غزة

(MENAFN
- Youm7) قال وزير الخارجية القطرى محمد بن عبد الرحمن آل ثانى: "نعتقد أن هناك واجبا أخلاقيا على المجتمع الدولى لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين في غزة"، مضيفا أن الأولوية هي وقف الحرب وإيجاد حل لأزمة الرهائن عبر التفاوض.
وأضاف
خلال في جلسة حوارية حول تطور الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية أن الأولوية الأولى لوفق الحرب في غزة، والتحدث عن الأسرى، والمجتمع الدولى لم يدعم غزة على الصعيد السياسى، ولا بد من منح مساحة سياسية للشعب الفلسطيني، وحصولهم على الحقوق الشرعية.
وشارك وزراء خارجية مصر والأردن وقطر والسعودية في جلسة حوارية حول تطور الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب.
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